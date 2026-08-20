Catalunya ha esmicolat el rècord històric de dies registrant per sobre els 40 graus. Ja el va superar dimecres de la setmana passada, coincidint amb l'eclipsi, i una setmana després la xifra no ha parat d'augmentar. Enguany, assolir aquest llindar de temperatures extremes ha deixat de ser excepcional. De fet, ja ha passat en 20 ocasions, fet que suposa superar el rècord assolit el 2025... quan encara queda quasi tot l'agost per davant. "Estem normalitzant temperatures que no són normals", admet Marc Prohom, cap de Climatologia del Meteocat.
De ser excepcional a normalitzar les temperatures extremes
Des del 2007, el Meteocat disposa d'una xarxa d'observatoris automàtica prou àmplia per assegurar que no s'escapa cap temperatura extrema. Ara bé, Nació ha aplegat totes les superacions des del 1994. Si s'inclouen les estacions del Servei Meteorològic desmantellades, són uns 150 dies en tres dècades i més de 1.500 registres.
Fins al 2014, superar els 40 graus era força excepcional. La majoria d'anys se situaven entre 1 i 3 -amb excepcions com el tòrrid estiu del 2003 (12) i el 2012 (8)-. Ara bé, en sis ocasions -1995, 1997, 1999, 2008 i 2013-14- no s'hi va arribar en cap de les 180 estacions automàtiques del Servei Meteorològic.
La situació va començar a canviar el 2015. En el següent període de set anys la mitjana es va enfilar fins als cinc dies i els quasi 60 registres anuals. En aquest període també destaca el 2019 amb nou jornades, i els dos dies més càlids d'ençà que es tenien registres: el 28 de juny es va arribar a 43,6 ºC a Artés i l'endemà encara va pujar més: 43,8 a Alcarràs. Ara bé, com passa en el conjunt del planeta, l'acceleració tèrmica fa un pas més a partir del 2022. Des d'aleshores -incloent el present any- la mitjana se situa per sobre dels 13 dies i els 177 registres.
Vint dies a més de 40 graus
Aquest dimecres es va tornar a superar la barrera dels 40 graus en diversos punts del país. A Vilanova de Segrià, d'acord amb les dades del Meteocat, es van assolir 41,6 graus, mentre que a Vinebre 41,3 o a Torroja del Priorat 41,1 graus. També es van registrar 40,8 ºC a Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà.
Fins ara, el valor més elevat s'ha registrat a Vinebre (44,1 ºC), rècord local i setena temperatura més alta de la història del Meteocat. Lleida, amb un valor màxim de 43,0 graus, ha superat el llindar en dotze ocasions, un fet que no havia passat mai en cap observatori. El pantà de Riba-roja, Torroja del Priorat i Vilanova de Segrià, també han superat els 43 graus.