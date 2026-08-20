La calor ofega els passatgers del transport públic: «L'andana és com la mort»

La calor no afluixa i colpeja amb molta duresa en el dia a dia dels catalans, també al transport públic que, malgrat tenir climatitzat l’interior de la majoria dels trens -sempre que funciona-, autobusos i metros, no escapen de les altes temperatures en zones d’espera i andanes. Alguns usuaris agraeixen en conversa amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que als trens i autobusos hi hagi aire condicionat per viatjar de manera més confortable, però adverteixen que les estades en zones d’espera poden fer dures a l’estiu: “L’andana és la mort”, diu en Joan, un usuari del metro.
Les associacions de promoció del transport públic critiquen que les condicions climàtiques estan expulsant part dels usuaris d'aquest servei. Alguns d'aquests usuaris asseguren que a l'estiu, en previsió de les altes temperatures, sí que aposten més per serveis com el metro, ja que sí que gaudeixen d'aire condicionat als vagons. El problema, però, sempre és l'espera. Molts usuaris opten per fer-se aire amb els ventalls tradicionals, mentre que d’altres utilitzen petits ventiladors elèctrics, que s’han popularitzat en els últims anys. Per superar la calor, per exemple, la Verónica surt de casa “amb els cabells molls” i intenta arribar “el màxim de ràpid” a la feina, on tenen posat l’aire condicionat. “Però torno després al metro i torna a ser el mateix”, admet.
Els desplaçaments en transport públic poden ser especialment difícils per a les persones vulnerables, entre les quals hi ha la gent gran. La Juana explica que li agafa “com una fatiga, un ofec” quan ha d’agafar el metro i el bus durant les hores de més calor. Per això, adapta els seus horaris i procura sortir només al matí i al vespre. “M’ho combino així”, afirma. “Perquè a les dues o a les tres és impossible sortir al carrer”.
Rodalies, una loteria
Pel que fa a Rodalies, en estacions com Plaça Catalunya, la calor també afecta els usuaris dins les instal·lacions, abans d’entrar al tren o després de sortir-ne. Una usuària que agafa sovint el servei expressa a l’ACN que, poc després de sortir del tren, ha començat a suar. Normalment, afegeix, els trens estan ben climatitzats, tot i que alguns cops fa calor també dins els combois. És a dir, la calor a Rodalies és una loteria. Davant les altes temperatures a les estacions, la usuària proposa que es posin aires condicionats o ventiladors. A més, també cal reforçar la climatització dins els propis combois de Rodalies -una de les prioritats de la conselleria de Territori-, ja que no sempre funcionen, cosa que agreuja la crispació de la ciutadania pel funcionament del servei.
Davant la calorada al transport públic, el vicepresident de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), Adrià Ramírez, assegura que és una de les millors eines per combatre l’emergència climàtica, però que, per continuar potenciant aquest mitjà, s’ha d’adaptar a les noves condicions del mateix canvi climàtic que “ja tenim aquí”. Considera que, en els últims anys, “la temperatura ha deixat de ser una qüestió de confort per passar a ser pràcticament una qüestió d’accessibilitat” i adverteix que, a partir de determinats llindars de temperatures, certes persones no poden fer el trajecte que tenien pensat, com ara la gent gran o persones amb determinades malalties.