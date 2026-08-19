Avisos per pluges intenses i calor a 21 comarques

Després d'un dimecres marcat per les altes temperatures i els avisos per calor intensa i tempestes, aquest dijous 20 d'agost no serà molt diferent. La jornada segueix la mateixa predicció meteorològica de dimecres: calor al matí i a la nit i risc alt per pluges intenses en més d'una vintena de comarques.
Durant el matí són probables alguns plugims a punts del litoral i prelitoral, però serà a partir de la tarda quan els xàfecs es desplaçaran al Pirineu i a l'extrem nord-est. A més, són probables alguns xàfecs a la meitat sud del litoral i prelitoral.
Per aquest motiu, el Meteocat ha emès un avís groc de nivell 1/6 des de les 12 hores del matí fins a la nit. Es preveuen xàfecs que poden anar acompanyats de tempesta i de temps violent, sobretot els que afectaran el terç oest del país. Les comarques afectades són:
- Alt Empordà
- Garrotxa
- Ripollès
- Vallès Occidental
- Barcelonès
- Baix Llobregat
- Alt Penedès
- Baix Penedès
- Garraf
- Alt Camp
- Baix Camp
- Tarragonès
- Montsià
- Baix Ebre
- Priorat
- Terra Alta
- Ribera d'Ebre
- Noguera
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Alta Ribagorça
- Val d'Aran
Avís per altes temperatures al sud
La pluja no serà l'única protagonista d'aquest dijous, també la calor posa en alerta el Meteocat, que davant la continuïtat de diversos dies amb avisos per calor, tant diürna com nocturna, ha emès un avís groc a quatre comarques:
- Baix Camp
- Tarragonès
- Montsià
- Baix Ebre
Protecció Civil recorda que cal hidratar-se molt sovint, recomana evitar sortir al carrer i fer activitats físiques intenses durant les hores de màxima insolació i recorda que cal tenir cura dels més vulnerables. També aconsella mantenir l'habitatge el més fresc possible, abaixant les persianes durant el dia i ventilant a primera hora del matí o durant la nit i, sempre que sigui possible, es recomana utilitzar espais climatitzats o refugis climàtics habilitats pels municipis.