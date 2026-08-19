Les altes temperatures fan bullir els mars d'Europa

El canvi climàtic està canviant cada vegada de forma més accentuada l'ecosistema marí. Les aigües europees s'estan escalfant a un ritme superior a la mitjana global del planeta, tal com es desprèn de l'últim informe elaborat per World Weather Attribution. I el motiu és l'escalfament global, propiciat principalment pels combustibles fòssils.
D'acord amb les dades, enguany el 90% de la regió del Golf de Biscaia i la península Ibèrica, i el 80% de la Mediterrània Occidental, han registrat condicions d'onada de calor marina. Sense el canvi climàtic derivat de l'activitat humana, aquests percentatges serien molt més baixos, pels volts d'un 40%. D'aquesta manera, doncs, els mars europeus bullen a causa de la pujada general de les temperatures, empesa per l'escalfament global.
En el cas del mar Mediterrani, per exemple, aquest escalfament de l'aigua es tradueix en registres amb dos graus més que en el passat. Al Golf de Biscaia, en canvi, aquesta pujada és d'1,4 graus, mentre que al golf Pèrsic 1,3 graus.
Impacte en la vida marina
L'escalfament extrem provoca la mortalitat massiva d'espècies estructurals de l'hàbitat com corals, esponges i macroalgues. Els autors d'aquest nou estudi també apunten que moltes espècies marines estan desplaçant el seu hàbitat cap al nord buscant aigües més fredes, alterant les cadenes alimentàries.
D'aquesta manera, doncs, part de la fauna característica de la costa catalana podria començar a desaparèixer per l'escalfament global. Per exemple, hi ha risc de col·lapse pesquer d'espècies com el bacallà, el verat, la vieira i el llamàntol, ja que moltes espècies estan arribant als seus límits biològics d'adaptació.
L'impacte del canvi climàtic en el mar també es nota a terra ferma. Les altes temperatures marines augmenten la humitat i les temperatures nocturnes a les zones costaneres, incrementant el risc i l'estrès per calor extrema sobre la població terrestre. A més, els excedents d'humitat a l'atmosfera faciliten la formació de tempestes més destructives a mesura que avança la temporada.