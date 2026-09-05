Deu comarques en alerta per perill extrem d'incendi

L'estiu ja gairebé ha acabat però el risc d'incendi forestal continua ben viu. Els Agents Rurals informen que s'ha activat el nivell quatre del Pla Alfa per perill extrem d'incendi en deu comarques. I, dins aquests punts del país, el nivell quatre del Pla Alfa s'aplica per gairebé una quarantena de municipis. També hi ha 356 municipis en nivell tres\r\n\r\nEl nivell 4 (color granat) suposa risc extrem d'incendi. Es pot restringir l’accés als espais naturals protegits i altres massissos forestals d’alta freqüentació -quan això succeeix al mapa es marca amb color negre-, excepte per al veïnat i els serveis essencials. També pot suposar la restricció específica d’algunes activitats al medi natural, recollides en una resolució signada per la consellera del Departament d’Interior i Seguretat Pública.\r\n\r\nL’activació del nivell 4 del Pla Alfa també suposa l’activació en fase d’alerta del Pla Infocat de Protecció Civil i implica que els Agents Rurals es dediquin exclusivament a la vigilància del compliment d’aquestes mesures extraordinàries i de la prohibició de les activitats que suposen risc d’incendi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nExcepcional: Catalunya supera els 40 graus també al setembre Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n\r\nAquests són els municipis afectats\r\n\r\nProtecció Civil ha activat el nivell quatre del Pla Alfa en els següents municipis:\r\n\r\n\r\n\tQuerol (Alt Camp)\r\n\tPontons (Alt Penedès)\r\n\tTorrelles de Foix (Alt Penedès)\r\n\tBassella (Alt Urgell)\r\n\tPeramola (Alt Urgell)\r\n\tBellprat (Anoia)\r\n\tLa Llacuna (Anoia)\r\n\tOrpí (Anoia)\r\n\tSant Martí de Tous (Anoia)\r\n\tSanta Maria de Miralles (Anoia)\r\n\tl'Espluga de Francolí (Conca de Barberà)\r\n\tPontils (Conca de Barberà)\r\n\tSenan (Conca de Barberà)\r\n\tVimbodí i Poblet (Conca de Barberà)\r\n\tFulleda (Garrigues)\r\n\tTarrés (Garrigues)\r\n\tAlòs de Balaguer (Noguera)\r\n\tArtesa de Segre (Noguera)\r\n\tCamarasa (Noguera)\r\n\tForadada (Noguera)\r\n\tla Baronia de Rialb (Noguera)\r\n\tles Avellanes i Santa Linya (Noguera)\r\n\tOliola (Noguera)\r\n\tPonts (Noguera)\r\n\tTiurana (Noguera)\r\n\tVilanova de l'Aguda (Noguera)\r\n\tVilanova de Meià (Noguera)\r\n\tSanaüja (Segarra)\r\n\tTorrefeta i Florejacs (Segarra)\r\n\tBiosca (Solsonès)\r\n\tPinell de Solsonès (Solsonès)\r\n\tTorà (Solsonès)\r\n\tArnes (Terra Alta)\r\n\tHorta de Sant Joan (Terra Alta)\r\n\r\n