05 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Deu comarques en alerta per perill extrem d'incendi

Impacte

Protecció Civil posa una trentena de municipis en nivell quatre del Pla Alfa

  • Efectius del GEPIF Terra Alta fan vigilància pel risc d'incendis -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de setembre de 2026 a les 11:39

L'estiu ja gairebé ha acabat però el risc d'incendi forestal continua ben viu. Els Agents Rurals informen que s'ha activat el nivell quatre del Pla Alfa per perill extrem d'incendi en deu comarques. I, dins aquests punts del país, el nivell quatre del Pla Alfa s'aplica per gairebé una quarantena de municipis. També hi ha 356 municipis en nivell tres

El nivell 4 (color granat) suposa risc extrem d'incendi. Es pot restringir l’accés als espais naturals protegits i altres massissos forestals d’alta freqüentació -quan això succeeix al mapa es marca amb color negre-, excepte per al veïnat i els serveis essencials. També pot suposar la restricció específica d’algunes activitats al medi natural, recollides en una resolució signada per la consellera del Departament d’Interior i Seguretat Pública.

L’activació del nivell 4 del Pla Alfa també suposa l’activació en fase d’alerta del Pla Infocat de Protecció Civil i implica que els Agents Rurals es dediquin exclusivament a la vigilància del compliment d’aquestes mesures extraordinàries i de la prohibició de les activitats que suposen risc d’incendi.

Aquests són els municipis afectats

Protecció Civil ha activat el nivell quatre del Pla Alfa en els següents municipis:

  • Querol (Alt Camp)
  • Pontons (Alt Penedès)
  • Torrelles de Foix (Alt Penedès)
  • Bassella (Alt Urgell)
  • Peramola (Alt Urgell)
  • Bellprat (Anoia)
  • La Llacuna (Anoia)
  • Orpí (Anoia)
  • Sant Martí de Tous (Anoia)
  • Santa Maria de Miralles (Anoia)
  • l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà)
  • Pontils (Conca de Barberà)
  • Senan (Conca de Barberà)
  • Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)
  • Fulleda (Garrigues)
  • Tarrés (Garrigues)
  • Alòs de Balaguer (Noguera)
  • Artesa de Segre (Noguera)
  • Camarasa (Noguera)
  • Foradada (Noguera)
  • la Baronia de Rialb (Noguera)
  • les Avellanes i Santa Linya (Noguera)
  • Oliola (Noguera)
  • Ponts (Noguera)
  • Tiurana (Noguera)
  • Vilanova de l'Aguda (Noguera)
  • Vilanova de Meià (Noguera)
  • Sanaüja (Segarra)
  • Torrefeta i Florejacs (Segarra)
  • Biosca (Solsonès)
  • Pinell de Solsonès (Solsonès)
  • Torà (Solsonès)
  • Arnes (Terra Alta)
  • Horta de Sant Joan (Terra Alta)
Escull Impacte com la teva font preferida de Google

Et pot interessar