Rècord de morts per calor: Catalunya triplica la xifra de l'estiu del 2025

Catalunya ha registrat 1.835 morts atribuïbles a la calor entre el juny i l'agost, segons dades del Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària MoMo de l'Institut de Salut Carles III. Es tracta del rècord des que el centre de recerca recull dades, el 2015. De fet, aquest estiu pràcticament triplica l'anterior màxim, que data de l'any passat, amb 669 persones. D'altra banda, amb dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC), 5.771 persones han estat ateses a l'atenció primària per efecte de la calor entre el maig i finals d'agost.
La majoria de les morts atribuïbles a la calor són del mes d'agost, en concret, 1.164, cosa que també triplica la màxima de defuncions el vuitè mes de l'any fins ara, que data del 2018 (363). Bona part d'elles s'han concentrat en la tercera setmana del mes, entre els dies 15 i 22. Els rècords també s'han donat tant el mes de juny, amb 127 defuncions coincidint gairebé totes amb la primera onada de calor pels volts de Sant Joan, com el mes de juliol, amb 544. Al conjunt de l'Estat, les morts que poden ser assignades a les altes temperatures també han trencat qualsevol registre anterior en els tres mesos d'estiu, amb 5.113 casos. La xifra més alta fins ara datava del 2022, amb 4.653.
Més de 5.000 atesos pels efectes de la calor
D'altra banda, l'atenció primària catalana ha atès 5.771 persones entre l'1 de maig i el 30 d'agost per efectes de la calor, en una estadística que es publica per primer cop aquest estiu. Més de la meitat han estat per insolacions i cops de calor (3.427), mentre que la deshidratació també ha estat un motiu de pes (1.806). Les síncopes de calor (64) és un motiu més minoritari per acudir al metge. Coincidint amb la segona onada d'altes temperatures, al voltant del 10 de juliol, es va registrar el pic de visites per la canícula, amb pràcticament mig miler en una setmana.
Les urgències han atès 2.121 persones entre el maig i l'agost, la meitat de les quals, per deshidratació. Les insolacions i els cops de calor són el motiu d'un terç de les visites, mentre que les síncopes protagonitzen una desena part dels casos. Les hospitalitzacions després d'acudir a urgències per la calor en aquest període s'han quedat en 361, la gran majoria dels quals, per deshidratació.