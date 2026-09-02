Ho confirma el Meteocat: hem viscut l'estiu més càlid de les nostres vides

No era cap percepció subjectiva. Catalunya ha patit l'estiu més càlid d'ençà que hi ha registres. S'han esmicolat quasi tots els rècords: més dies per sobre dels 35 i els 40 graus, més nits tòrrides i la màxima més alta mai registrada a Barcelona. De fet, l'anomalia s'enfila fins a 3,3 graus respecte a la mitjana 1990-2020, un període que ja té en compte el canvi climàtic.
Quatre dels estius més càlids els darrers sis anys
Una desviació de 3,3 graus és un valor molt excepcional. De fet, fins ara, l'estiu més càlid era del 2022 quan l'anomalia es va enfilar fins als 2,6. Un salt d'escala brutal que caldrà veure si té continuïtat els pròxims anys o es queda com una fita durant temps com va ser el del 2003.
Precisament, l'estiu del 2003 es manté en tercera posició, empatant amb el del 2025. El top-5, amb una desviació d'1,9 ºC el tanca el 2023. En aquest sentit, la tendència és ben clara: quatre dels estius més càlids d'ençà que hi ha registres a Catalunya es localitzen els darrers sis anys.
Ara bé, en algunes zones del país la situació ha estat encara més extrema: els +4,0 ºC s'han assolit a l'Alt Pirineu, la plana de Vic i altres punts de l’interior. “La temperatura màxima, durant el dia, ha estat la que més ha contribuït a aquest caràcter molt càlid de l’estiu, si bé la temperatura mínima de les nits també ha estat persistentment elevada”, apunten els experts en climatologia del Meteocat.
Rècord de dies de 40 graus... i de 35
Nació ja ha explicat al llarg de l'estiu com el llindar de calor extrema, els 40 graus, s'han assolit fins a 20 jornades, fet que suposa un nou rècord a Catalunya. Concretament, s'han batut els 16 de l'any passat i els 14 del 2022.
Això sí, el nombre de superacions totals -269- queda lleugerament per sota de les 283 del 2023, any en què es va assolir la temperatura més alta mai registrada a Catalunya: 45,4 ºC a Figueres. De fet, no es descarta que fora de l'estiu climàtic, aquest inici de setembre s'arribi a la quarantena, un fet excepcional que només es va produir fa una dècada: el 4 de setembre de 2016.
Ara bé, més enllà de l'anècdota de superar o no els 40 graus, si s'observa el llindar de dia tòrrid (+35 ºC), les dades també són molt clares. Enguany ja són 81 jornades -75 de les quals a l'estiu-, només superades per les 83 del 2022. El rècord quedarà àmpliament superat aquest setembre on la calor repuntarà a partir d'aquest dimecres.
Més nits tòrrides que mai
La calor durant el dia es pot esquivar si es treballa en espais climatitzats o es pot accedir a un refugi climàtic, especialment les piscines. Ara bé, a la nit ja és més complicat: al litoral i prelitoral -però també a bona part de l'interior- s'acumulen moltes hores amb temperatures que no només provoquen un maldormir sinó que dificulten el descans i impacten a la salut.
Malgrat que fa uns anys ens fixàvem especialment en nits tropicals, quan les mínimes no baixen dels 20 graus, és un llindar que cada vegada queda més superat perquè afecta la pràctica totalitat de l'estiu. Enguany, per exemple, van ser 27 de les 30 jornades de juny, totes les 31 de juliol i 30 de les 31 d'agost. A l'espera de setembre i octubre, caldrà veure si ens acostem a les 138 nits tropicals del 2022.
Tanmateix, és a partir de 25 graus, les denominades nits tòrrides, on realment el cos no pot descansar gens. Aquest indicador no ha parat de créixer els darrers anys, però aquest 2026 ha fet un salt estratosfèric: un total de 61 al conjunt de Catalunya -59 a Barcelona-, de les quals una va ser al maig.
L'anterior rècord era del 2022 amb 46, cinc de les quals van ser el setembre. En aquest sentit, tot apunta que enguany el nombre de nits tòrrides encara creixerà almenys fins a la Diada.
Barcelona esmicola tots els rècords
Malgrat que Catalunya no fet rècord absolut de temperatures -enguany el valor més elevat han estat els 44,4 ºC de Vinebre-, sí que ho ha fet Barcelona. El centenari Observatori Fabra de la capital catalana va arribar a 40,9 ºC, nou dècimes més que l'anterior registre.
Aquest punt als peus del Tibidabo, de fet, també ha viscut l'estiu més càlid. La temperatura mitjana de juny a agost s'ha situat en 27,1 ºC, superant clarament l'excepcional 2003 (26,7), segons dades facilitades per Alfons Puertas, meteoròleg de l'equipament propietat de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
L'agost s'ha situat en segona posició... d'una sèrie iniciada el 1914. Però és que el conjunt de l'any també apunta a rècord amb l'abril i el juliol més càlids com també el tercer maig i juny. A més, ha estat el cinquè estiu més sec amb només 32,1 mm en tres mesos.
De fet, ha estat un estiu amb poca precipitació a bona part del país. En punts com el Segrià, el Montsià, el Baix Ebre i el Pla d’Urgell, no s'ha arribat a 10 mm. A més, alguna estació com Mollerussa continua ampliant la ratxa seca -dies consecutius sense arribar a 1 mm- fins als 111.
“En alguns sectors de Ponent i de la vall de l'Ebre gairebé no hi ha plogut en tot l'estiu. Malgrat que habitualment són les zones del país amb un estiu més sec, una absència gairebé total de pluja és excepcional”, explica Aleix Serra, cap de Dades del Meteocat.
En canvi, hi ha hagut excepcions com els dos episodis torrencials al Camp de Tarragona. A les estacions del Vendrell (el Baix Penedès) i Torredembarra (el Tarragonès) ha estat l’estiu més plujós dels seus 25 i 26 anys respectivament, a causa dels aiguats dels dies 22 i 24 d’agost.