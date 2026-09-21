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El temps de dimarts 22 de setembre: sol i calor abans de l’arribada de la tardor

Terra

L’estiu astronòmic s’acaba amb temperatures de fins a 34 ºC a Ponent i les Terres de l’Ebre, tot i un lleuger descens de les màximes

  • Calitja a la plana de Vic amb un bonic cel, avui a Sant Bartomeu del Grau (Osona) -

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Publicat el 21 de setembre de 2026 a les 19:52

Aquest dimarts el cel es mantindrà serè, amb algunes bandes de núvols alts, sobretot durant el matí. També hi haurà alguns estrats baixos fins a primera hora a punts del litoral i prelitoral nord, mentre que a partir del migdia poden aparèixer núvols baixos al sector central del litoral i alguns núvols d’evolució al prelitoral.

Al vespre, els intervals de núvols baixos s’estendran per més punts del país, tot i que no s’espera cap precipitació i la visibilitat serà excel·lent. La temperatura mínima no variarà en excés, mentre que les màximes baixaran lleugerament, sobretot a la meitat nord del litoral i prelitoral i al Camp de Tarragona.

Tot i el descens, l’ambient continuarà sent plenament estiuenc. Les màximes se situaran entre els 27 i els 30 ºC a bona part del país, mentre que a Ponent i les Terres de l’Ebre es podran enfilar fins als 33 o 34 ºC. Serà, per tant, el darrer dia de l’estiu astronòmic amb temperatures clarament superiors a les habituals per a finals de setembre.

El vent serà fluix i variable fins a mig matí i de nou a partir del vespre. Durant les hores centrals, bufarà de component sud a la meitat oest i de sud i est a la meitat est, amb estones de vent variable en aquest darrer sector. Al nord de l’Empordà, la tramuntana bufarà moderada fins al migdia, mentre que també hi haurà mestral moderat a prop del golf de Sant Jordi.

I a mitjà termini?

La matinada de dimecres començarà oficialment la tardor astronòmica, però el temps encara mantindrà un caràcter plenament estiuenc. El sol i la calor continuaran dominant bona part del país, amb temperatures per sobre del que és habitual per a aquestes dates.

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