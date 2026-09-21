El temps de dimarts 22 de setembre: sol i calor abans de l’arribada de la tardor

Aquest dimarts el cel es mantindrà serè, amb algunes bandes de núvols alts, sobretot durant el matí. També hi haurà alguns estrats baixos fins a primera hora a punts del litoral i prelitoral nord, mentre que a partir del migdia poden aparèixer núvols baixos al sector central del litoral i alguns núvols d’evolució al prelitoral.
Al vespre, els intervals de núvols baixos s’estendran per més punts del país, tot i que no s’espera cap precipitació i la visibilitat serà excel·lent. La temperatura mínima no variarà en excés, mentre que les màximes baixaran lleugerament, sobretot a la meitat nord del litoral i prelitoral i al Camp de Tarragona.
Tot i el descens, l’ambient continuarà sent plenament estiuenc. Les màximes se situaran entre els 27 i els 30 ºC a bona part del país, mentre que a Ponent i les Terres de l’Ebre es podran enfilar fins als 33 o 34 ºC. Serà, per tant, el darrer dia de l’estiu astronòmic amb temperatures clarament superiors a les habituals per a finals de setembre.
El vent serà fluix i variable fins a mig matí i de nou a partir del vespre. Durant les hores centrals, bufarà de component sud a la meitat oest i de sud i est a la meitat est, amb estones de vent variable en aquest darrer sector. Al nord de l’Empordà, la tramuntana bufarà moderada fins al migdia, mentre que també hi haurà mestral moderat a prop del golf de Sant Jordi.
I a mitjà termini?
La matinada de dimecres començarà oficialment la tardor astronòmica, però el temps encara mantindrà un caràcter plenament estiuenc. El sol i la calor continuaran dominant bona part del país, amb temperatures per sobre del que és habitual per a aquestes dates.