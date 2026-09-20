20 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

El temps de dilluns 21 de setembre: tornen a pujar les temperatures

Terra

El Meteocat preveu una jornada estable i amb el cel serè arreu del país

  • El Montseny tenyit de colors de tardor -

ARA A PORTADA

Publicat el 20 de setembre de 2026 a les 18:44

D'aquí a dos dies canviarem oficialment d'estació i començarà la tardor, si bé, a efectes pràctics, sembla que la calor no acaba de marxar. Així és. Aquest dilluns, Catalunya tornarà a viure una lleu pujada de temperatures, amb un predomini del sol i cel serè a la majoria del país.

Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el matí serà assolellat pràcticament arreu de Catalunya, excepte a la Depressió Central, on es podran formar algunes boirines. La tarda seguirà la mateixa línia, tot i que al prelitoral nord poden aparèixer estrats baixos. Quant a les precipitacions, no s'espera que demà plogui.

Quines màximes i mínimes hi haurà?

El que sí que canviarà aquest dilluns és que pujaran les màximes, i es podrà superar els 30 graus a molts punts del país. A les Terres de l'Ebre, per exemple, es podrien assolir els 36 °C. Aquestes són les màximes i les mínimes d'aquest dilluns:

  • Barcelona: mín. 23 °C / màx. 31 °C
  • Girona: mín. 14 °C / màx. 32 °C
  • Lleida: mín. 15 °C / màx. 31 °C
  • Tarragona: mín. 20 °C / màx. 31 °C
  • Tortosa: mín. 19 °C / màx. 33 °C
  • Manresa: mín. 14 °C / màx. 31 °C
  • Tremp: mín. 12 °C / màx. 32 °C
  • Ripoll: mín. 13 °C / màx. 28 °C
  • Vielha: mín. 12 °C / màx. 25 °C

A mitjà termini

De cara als pròxims dies, el temps continuarà estable i amb un domini absolut del sol. Dijous, però, apareixeran algunes bandes de núvols alts. Les temperatures, d'altra banda, seran molt altes tenint en compte que ja som a finals de setembre, i es podran assolir els 37 graus a punts de l'interior.

Escull Impacte com la teva font preferida de Google

Et pot interessar