El temps de dilluns 21 de setembre: tornen a pujar les temperatures

D'aquí a dos dies canviarem oficialment d'estació i començarà la tardor, si bé, a efectes pràctics, sembla que la calor no acaba de marxar. Així és. Aquest dilluns, Catalunya tornarà a viure una lleu pujada de temperatures, amb un predomini del sol i cel serè a la majoria del país.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el matí serà assolellat pràcticament arreu de Catalunya, excepte a la Depressió Central, on es podran formar algunes boirines. La tarda seguirà la mateixa línia, tot i que al prelitoral nord poden aparèixer estrats baixos. Quant a les precipitacions, no s'espera que demà plogui.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
El que sí que canviarà aquest dilluns és que pujaran les màximes, i es podrà superar els 30 graus a molts punts del país. A les Terres de l'Ebre, per exemple, es podrien assolir els 36 °C. Aquestes són les màximes i les mínimes d'aquest dilluns:
- Barcelona: mín. 23 °C / màx. 31 °C
- Girona: mín. 14 °C / màx. 32 °C
- Lleida: mín. 15 °C / màx. 31 °C
- Tarragona: mín. 20 °C / màx. 31 °C
- Tortosa: mín. 19 °C / màx. 33 °C
- Manresa: mín. 14 °C / màx. 31 °C
- Tremp: mín. 12 °C / màx. 32 °C
- Ripoll: mín. 13 °C / màx. 28 °C
- Vielha: mín. 12 °C / màx. 25 °C
A mitjà termini
De cara als pròxims dies, el temps continuarà estable i amb un domini absolut del sol. Dijous, però, apareixeran algunes bandes de núvols alts. Les temperatures, d'altra banda, seran molt altes tenint en compte que ja som a finals de setembre, i es podran assolir els 37 graus a punts de l'interior.