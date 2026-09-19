Quina energia farà funcionar la indústria catalana del futur?

Sovint, la conversa política i mediàtica queda atrapada pel curtterminisme i els titulars de declaracions. No es pot fer massa sovint -assumeixo l’autocrítica-, però és important de tant en tant alçar la mirada i intentar imaginar els futurs possibles per d’aquí a 10, 20 o 30 anys.
Les perspectives no són massa afalagadores -l’estiu d’enguany és un preludi molt preocupant del que ens pot esperar-, però el fatalisme pot ser la llavor de la resignació i la inacció. Ens podem imaginar una Catalunya del 2050 amb un clima irrespirable i amb una economia en caiguda lliure -per uns costos energètics inassumibles i pel col·lapse d’alguns dels sectors productius-, o mirar com transitar de manera ordenada cap a un país mínimament equilibrat i adaptat a un augment moderat de les temperatures.
Sigui per una decisió voluntària o no, és difícil imaginar que el turisme pugui mantenir un paper tan preponderant com ara. En canvi, la (re)industrialització es configura com un dels processos clau. Ara bé, per avançar-hi, cal respondre una pregunta bàsica: quina energia la farà funcionar?
En aquest sentit, és molt interessant el full de ruta presentat per l’Icaen -també n’elaborarà per als sectors residencial, transport i primari-. Calcula la factura per aconseguir una indústria descarbonitzada -9.500 milions d’euros-, les mesures per fer-ho possible en un total de 50 subsectors, com també quines fonts d’energia ho poden permetre.
No només es tracta d’electrificar -com en la majoria dels sectors-, sinó també de buscar alternatives per aquells processos que mai podran funcionar connectant-se a la xarxa. El gràfic mostra com una indústria deslligada dels combustibles fòssils també necessitarà biomassa, biometà, gasos de bio-refineria i hidrogen verd. Només així s'aconseguirà que el camí de la neutralitat climàtica no suposi convertir Catalunya en un desert industrial.
El vehicle elèctric pitja l’accelerador?
Sense abandonar la indústria i la descarbonització: aquesta setmana s’ha fet públic que la matriculació de vehicles electrificats ha assolit un nou rècord a Catalunya.
- L’agost de 2026 el 32% dels vehicles matriculats eren elèctrics purs o híbrids endollables.
- El 2024 es va tancar amb un 13,4% i Europa ha fixat el 40 per a final de la dècada.
- Ja hi ha 11.580 punts de recàrrega -dels 56.000 de l’Estat-, però el 22,6% estan fora de servei.
- L’electrificació de la flota contrasta amb una dada preocupant (?): es disparen la importació de vehicles usats, aparentment més contaminants i insegurs.
Aquesta setmana també és notícia
La volta al món en quatre notícies
- La pèrdua de glaceres i el desgel del permafrost, claus per explicar les tràgiques inundacions del Nepal i el Tibet (llegit a Al-Jazeera).
- L’associació de futbolistes professionals de Corea reclama canviar el calendari de la lliga per deixar de jugar partits a l’estiu (llegit a Greenline).
- Mobilització ciutadana a Etiòpia per plantar 50.000 milions d’arbres fins al 2030 (llegit a The Guardian)
- El desgel accelerat de l’Àrtic obre una nova ruta comercial: un vaixell xinès estrena la connexió que estalvia set dies de navegació (llegit a Le Monde).