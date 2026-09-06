Protecció Civil amplia l'alerta per perill extrem d'incendi a 17 comarques

Els termòmetres han tornat a superar els 40°C aquest dissabte en diversos punts de l’interior de l’Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Malgrat que l'estiu ja està acabant, la calorada que està fent aquest mes de setembre és excepcional. I, amb les temperatures extremes, també hi ha un elevat risc d'incendi. Per aquest diumenge, en concret, Protecció Civil ha posat disset comarques en alerta per perill extrem d'incendi forestal, aplicant el nivell quatre del Pla Alfa.
El nivell 4 també es fa extensiu a 106 municipis del país. A banda, tal com detallen des del cos d'Agents Rurals, també hi ha 294 municipis de 33 comarques en nivell 3 per perill molt alt. Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses.
A més, a causa de l'elevat risc d'incendi i per prevenir que es produeixin nous focs -com el que es va originar dissabte Tordera, el qual els Bombers van controlar hores després de declarar-se-, Protecció Civil també ha restringit l'accés a dos espais naturals: la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig. La cap de guàrdia dels Agents Rurals, Alícia Bayan, ha explicat que el tancament implica un desplegament d'efectius per garantir que es compleix la restricció. Els agents han obert els cartells informatius situats als accessos, però també han reforçat alguns punts amb cintes, inclosos espais on ja hi ha senyalització, per assegurar que els ciutadans estan "ben informats" de la prohibició.
La restricció afecta tant la circulació motoritzada com l'accés a peu o en bicicleta, ha recordat la cap de guàrdia. Els veïns i les persones que tenen negocis dins dels espais poden continuar-hi accedint, mentre que als visitants se'ls demana que ajornin la visita. "Per la seva pròpia seguretat i de l'espai, els convidem que ho visitin un altre dia", ha explicat Bayan.
L'operatiu també inclou vigilància aèria amb helicòpter, especialment en els punts més allunyats o de difícil accés. Bayan ha posat d'exemple el Forat del Buli, una zona de bany molt freqüentada durant els episodis de calor. Aquí els Agents Rurals intensifiquen la vigilància per detectar la presència de persones, atès que podria esdevenir una trampa mortal en cas d'incendi. En cas que trobin visitants dins de les zones restringides, els agents els informen de la prohibició i els indiquen que n'han de sortir.
Què implica el nivell 4?
El nivell 4 (color granat) suposa risc extrem d'incendi. Es pot restringir l’accés als espais naturals protegits i altres massissos forestals d’alta freqüentació -quan això succeeix al mapa es marca amb color negre-, excepte per al veïnat i els serveis essencials. També pot suposar la restricció específica d’algunes activitats al medi natural, recollides en una resolució signada per la consellera del Departament d’Interior i Seguretat Pública.
L’activació del nivell 4 del Pla Alfa també suposa l’activació en fase d’alerta del Pla Infocat de Protecció Civil i implica que els Agents Rurals es dediquin exclusivament a la vigilància del compliment d’aquestes mesures extraordinàries i de la prohibició de les activitats que suposen risc d’incendi.