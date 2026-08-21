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Els Bombers atenen més d'un centenar d'avisos per la pluja

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  • Llamp amb cortina de pluja entre núvols de dos nivells, a Sant Pere de Torelló (Osona) -

ARA A PORTADA

Publicat el 21 d’agost de 2026 a les 09:09

Els Bombers de la Generalitat han atès 135 avisos entre les dues del migdia de dijous i les set del matí d’aquest divendres pel temporal de pluja que ha afectat Catalunya. En diversos missatges al seu compte a la xarxa social X, els Bombers detallen que a partir de les 19:30 hores de dijous, moment en què va començar a amainar el temporal, no han atès “cap servei destacat”.

En canvi, durant la tarda d’aquest dijous els efectius van fer un rescat d’un veler enfonsat a la Ràpita i van ajudar diversos vehicles atrapats a la platja del Trabucador per la pujada del nivell del mar. La majoria de les atencions han estat requerides per mobiliari urbà, cables elèctrics i arbres o branques caigudes o en perill de caure a la via pública.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) assegura que “torna la calma” aquest divendres després d’una tarda de dijous i una nit “amb molta activitat tempestuosa”. Amb informació actualitzada a primera hora d’aquest divendres, no hi ha cap nuvolada important sobre Catalunya.

 

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