Els Bombers atenen més d'un centenar d'avisos per la pluja

Els Bombers de la Generalitat han atès 135 avisos entre les dues del migdia de dijous i les set del matí d’aquest divendres pel temporal de pluja que ha afectat Catalunya. En diversos missatges al seu compte a la xarxa social X, els Bombers detallen que a partir de les 19:30 hores de dijous, moment en què va començar a amainar el temporal, no han atès “cap servei destacat”.\r\n\r\nEn canvi, durant la tarda d’aquest dijous els efectius van fer un rescat d’un veler enfonsat a la Ràpita i van ajudar diversos vehicles atrapats a la platja del Trabucador per la pujada del nivell del mar. La majoria de les atencions han estat requerides per mobiliari urbà, cables elèctrics i arbres o branques caigudes o en perill de caure a la via pública.\r\n\r\nEl Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) assegura que “torna la calma” aquest divendres després d’una tarda de dijous i una nit “amb molta activitat tempestuosa”. Amb informació actualitzada a primera hora d’aquest divendres, no hi ha cap nuvolada important sobre Catalunya.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\n«Pedres com monedes de dos euros»: les tempestes descarreguen amb força a Catalunya Neus Climent\r\n\r\n\r\n \r\n