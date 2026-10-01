Catalunya continua esmicolant rècords: el mes de setembre més càlid de la història

Ni les pluges torrencials que s'han viscut en diferents punts del país en els darrers dies han permès abaixar significativament les temperatura, i Catalunya continua esmicolant rècords, com demostren les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. El mes ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 °C respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Setembre ha seguit l’estela d'aquest estiu meteorològic, el més càlid registrat mai a Catalunya. Segons el Meteocat, aquesta situació s’ha donat per una falca anticiclònica extensa i persistent sobre la Mediterrània occidental, especialment entre els dies 1 i 8 de setembre, amb temperatures excepcionalment altes.
D'acord amb l'anàlisi meteorològica, destaca l’excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 °C de màxima a la vall de l’Ebre i Ponent i rècord de temperatura màxima de setembre a 111 de les 128 estacions automàtiques del Meteocat, amb més de 20 anys de dades.
La temperatura més alta d’aquest episodi es va assolir a la Ribera d’Ebre, amb 42,5 °C a Vinebre, que es posiciona també com la temperatura més alta mesurada a Catalunya en un mes de setembre, per sobre dels 41,6 °C de la mateixa estació el 2016. Pel que fa a les sèries centenàries, l’Observatori Fabra de Barcelona ha superat 9 dies el rècord de setembre dels seus 112 anys de dades, ara establert en 35,5 °C (el dia 5 de setembre). La temperatura mitjana també és inèdita: 25 graus, significativament per davant del rècord de 1987 (23,6 graus).
Durant la calorada de principis de mes, a 111 de les 128 estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), amb més de 20 anys de dades, es va superar el seu rècord de temperatura màxima de setembre, “una majoria aclaparadora d’estacions, prova de l’excepcionalitat de l’episodi arreu de Catalunya”. En alguns casos la diferència va ser de fins a 4 °C respecte del rècord anterior registrat durant el setembre del 2016.
Diverses nits càlides i tòrrides
Les nits més càlides s’han registrat a la ciutat de Barcelona, com és habitual, per efecte de l’illa de calor urbana, amb diverses mínimes que no han baixat dels 25 °C (nits tòrrides). Concretament, l’estació de Can Bruixa, a la capital catalana, ha registrat sis nits tòrrides consecutives al llarg del mes. I, en aquesta línia, el nombre de nits tòrrides al llarg de l’any 2026 ha arribat a 65. Queda així més enrere el precedent de 51 nits tòrrides observades l’any 2003.
La nit del 4 al 5 de setembre, l’estació de Portbou – coll dels Belitres (Alt Empordà) va mesurar entre 30 i 32 ° C durant diverses hores i la mínima no va baixar de 28,5 °C. Va ser la nit més càlida mesurada fins ara a Catalunya en un mes de setembre, per sobre dels 27 °C de mínima del 4 de setembre de 2023 registrats a diversos sectors de la costa catalana, com ara 27,2 °C a Vilanova i la Geltrú (Garraf).