«Pedres com monedes de dos euros»: les tempestes descarreguen amb força a Catalunya

Les pluges d'aquest dijous han activat l'alerta per temps violent a tot Catalunya fins a les 18 hores. El Meteocat manté els avisos de perill màxim de 6 sobre 6 davant uns xàfecs que poden anar acompanyats de pedra de més de dos centímetres de diàmetre, ratxes de vent superiors als 90 quilòmetres per hora, esclafits i tornados o mànegues. De fet, Protecció Civil manté en situació de prealerta el pla Inuncat i demana extremar les precaucions.
Els avisos afecten punts de la Catalunya Central, el prelitoral, l’àrea metropolitana i el nord-est del país, on les pedregades i les tempestes han descarregat amb força. Els Bombers han rebut una cinquantena d’avisos en una hora per les pluges amb ventades i calamarsa, però no s’ha registrat cap servei rellevant. Els usuaris a xarxes han compartit vídeos de la grandària de les pedres que han caigut des de les tres de la tarda d'aquest dijous a Terrassa (Vallès Occidental), a Parets de Vallès (Vallès Oriental) o al Mollet (Vallès Oriental); així com de les pluges i les fortes ratxes de vent que han afectat el Bages.
Pedres com monedes de dos euros
A Terrassa, on estava actiu l'avís de perill màxim per temps violent, han arribat les tempestes amb pedregades cap a les 15 hores. Alguns usuaris han compartit imatges a X on mostren la grandària de les pedres, d'entre 5 mil·límetres fins a igualar el diàmetre d'una moneda de dos euros, com explica un dels usuaris:
Pedregada amb força al Vallès Oriental
Els xàfecs van acompanyats de pedra i fortes ratxes de vent, com es pot veure als vídeos a X que han compartit diversos usuaris de la Roca del Vallès, Parets de Vallès i el Mollet:
Pluges i vent al Bages
Al Bages també les pluges han deixat imatges impactants, sobretot de les fortes ratxes de vent a Santpedor, com mostren els usuaris a X:
L’episodi meteorològic també té afectacions al litoral. Protecció Civil ha informat que s’ha hissat la bandera vermella i està prohibit el bany a les platges de Llevant, Capellans, Ponent, Llarga i Cala Crancs de Salou, així com en platges de Roda de Berà i d’Alcanar, pel mal estat de la mar.