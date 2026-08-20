Continuen les pluges i baixen les temperatures: 17 comarques en avís aquest divendres

Les tempestes d'aquests dies han deixat imatges impactants amb fortes pedregades i ratxes de vent a la Catalunya Central, al prelitoral, a l’àrea metropolitana i al nord-est del país. Aquest canvi de temps deixarà durant la jornada de divendres 21 d'agost una baixada de les temperatures i es mantindrà la previsió de pluges fortes a partir del vespre al nord-est.
Durant la matinada de divendres s'espera que comencin les precipitacions al sector central del litoral i prelitoral, com també a altres punts de la meitat est i al quadrant nord-oest. Serà a partir del vespre quan les pluges es desplaçaran cap al sector costaner del Camp de Tarragona, on és possible que siguin localment molt fortes i puguin acumular quantitats molt abundants.
Per aquest motiu, el Meteocat ha emès un avís de perill alt per intensitat de pluges en 17 comarques:
- Ripollès (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Pla d'Estany (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Maresme (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Alt Penedès (avís groc)
- Baix Penedès (avís taronja)
- Garraf (avís groc)
- Alt Camp (avís groc)
- Baix Camp (avís taronja)
- Tarragonès (avís taronja)
Es preveu que en les comarques en alerta les pluges vagin acompanyades de tempesta i acumulin més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. L'avís està actiu fins aquest divendres a les 14 hores.
Trucades per les tempestes d'aquest dijous 20 d'agost
Les pluges d'aquest dijous no només han deixat fortes pedregades, també han activat els Bombers, que han rebut una cinquantena d’avisos en només una hora per les ventades i la calamarsa, però no han registrat cap servei rellevant. La majoria de les trucades s’han fet des del Vallès Occidental, especialment a Sabadell i Terrassa. El cos d'emergències ha fet actuacions per fer sanejaments, retirar algun arbre caigut i mobiliari urbà i per petites inundacions.