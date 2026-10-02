El temps del cap de setmana: quasi tot Catalunya en alerta per pluges intenses

Aquest primer cap de setmana d'octubre la situació meteorològica es mantindrà inestable durant dissabte i diumenge, amb un flux de llevant carregat d’humitat que afavorirà la formació de xàfecs. Les acumulacions generals no seran tan importants com les de divendres, però sí que en determinats punts les precipitacions podrien ser intenses.
Dissabte hi ha 31 comarques en alerta per intensitat de pluja: 13 amb avís taronja (4/6) i 18 amb avís groc (1/6).
- 🟡 Alt Camp
- 🟠 Alt Empordà
- 🟡 Alt Penedès
- 🟡 Anoia
- 🟡 Bages
- 🟠 Baix Camp
- 🟠 Baix Ebre
- 🟠 Baix Empordà
- 🟠 Baix Llobregat
- 🟠 Baix Penedès
- 🟠 Barcelonès
- 🟡 Berguedà
- 🟡 Conca de Barberà
- 🟠 Garraf
- 🟡 Garrotxa
- 🟠 Gironès
- 🟡 Lluçanès
- 🟠 Maresme
- 🟡 Moianès
- 🟠 Montsià
- 🟡 Osona
- 🟡 Pla de l'Estany
- 🟡 Priorat
- 🟡 Ribera d'Ebre
- 🟡 Ripollès
- 🟡 Segarra
- 🟠 Selva
- 🟡 Solsonès
- 🟠 Tarragonès
- 🟡 Terra Alta
- 🟠 Vallès Occidental
- 🟠 Vallès Oriental
La matinada deixarà alguns xàfecs a l’extrem sud del país i la precipitació s’intensificarà durant el matí a les Terres de l’Ebre, abans d’estendre’s cap al Camp de Tarragona. A la resta del país hi haurà estones de clarianes, tot i alguns bancs de boira a l’interior.
A partir de la tarda, els xàfecs guanyaran extensió i afectaran sobretot el litoral i prelitoral, però també podran avançar cap a punts de l’interior, la Catalunya Central i el Pirineu i Prepirineu. Els xàfecs seran generalment febles o moderats, però localment forts i acompanyats de tempesta, amb acumulacions puntualment abundants. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament, especialment a Ponent, mentre que les màximes pujaran a la meitat oest i es mantindran o baixaran a l’est.
Diumenge: 22 comarques en alerta i més incertesa
Diumenge hi haurà 22 comarques en alerta per intensitat de pluja, amb avisos grocs, taronges i vermells.
- 🟡 Alt Camp
- 🟠 Alt Empordà
- 🟠 Alt Penedès
- 🟠 Baix Camp
- 🟡 Baix Ebre
- 🟠 Baix Empordà
- 🟠 Baix Llobregat
- 🟠 Baix Penedès
- 🔴 Barcelonès
- 🟠 Garraf
- 🟠 Garrotxa
- 🟠 Gironès
- 🔴 Maresme
- 🟡 Moianès
- 🟡 Montsià
- 🟡 Osona
- 🟠 Pla de l'Estany
- 🟡 Ribera d'Ebre
- 🟡 Ripollès
- 🔴 Selva
- 🟠 Tarragonès
- 🔴 Vallès Occidental
- 🔴 Vallès Oriental
Diumenge serà una jornada més incerta i, ja de matinada, hi haurà xàfecs irregulars al litoral i prelitoral, mentre que durant el dia se’n poden formar a qualsevol punt, sobretot a les zones de muntanya, mentre que al litoral i prelitoral nord seran més extensos. Els xàfecs podran anar acompanyats de tempesta i no es descarten fenòmens de temps violent. Les acumulacions podran ser abundants i, localment, molt abundants.
La temperatura mínima pujarà lleugerament, mentre que la màxima serà semblant o més baixa. Els valors més alts tornaran a situar-se al voltant dels 26 o 27 ºC a Ponent.