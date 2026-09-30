Protecció Civil desactiva l'alerta del pla Inuncat després de l'episodi de pluges intenses

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest matí l’alerta del pla Inuncat un cop finalitzat l’episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. El telèfon d’emergències 112 ha rebut en tot l’episodi un total de 1.788 trucades i els Bombers de la Generalitat han rebut 864 avisos per serveis relacionats amb el temporal que ha afectat bona part del país.\r\n\r\nAvui dimecres el Servei Meteorològic de Catalunya no preveu precipitacions intenses enlloc, tot i que demà dijous a la tarda podrien arribar-ne de noves a la meitat oest de Catalunya.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCiutats\r\nCatalunya provarà ben aviat una modalitat d'ES-alert menys intrusiva Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n