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Protecció Civil desactiva l'alerta del pla Inuncat després de l'episodi de pluges intenses

Terra

  • La pluja ha deixat grans bassals al centre de la ciutat -

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Publicat el 30 de setembre de 2026 a les 08:48

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest matí l’alerta del pla Inuncat un cop finalitzat l’episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. El telèfon d’emergències 112 ha rebut en tot l’episodi un total de 1.788 trucades i els Bombers de la Generalitat han rebut 864 avisos per serveis relacionats amb el temporal que ha afectat bona part del país.

Avui dimecres el Servei Meteorològic de Catalunya no preveu precipitacions intenses enlloc, tot i que demà dijous a la tarda podrien arribar-ne de noves a la meitat oest de Catalunya.

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