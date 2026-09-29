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El temps del dimecres 30 de setembre: la calor resisteix abans d’un nou canvi de temps

Terra

L’últim dia de setembre mantindrà l’ambient càlid i xafogós, amb màximes de fins a 31 ºC i alguns ruixats febles a la tarda

  • Cumulonimbus-enclusa aquesta tarda a llevant des de Vic -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 21:27
Actualitzat el 29 de setembre de 2026 a les 21:31

Aquest dimecres 30 de setembre, després d'un dia de ruixats intensos arreu del país, les pluges seran probables en punts del Pirineu, la Catalunya Central i el prelitoral sud. En general, però, seran de febles i deixaran poca precipitació.

El cel estarà entre poc i mig ennuvolat al quadrant nord-est i més cobert a la resta durant el matí. Fins a mig matí també hi haurà núvols baixos en alguns trams del litoral, prelitoral i la depressió Central, que reapareixeran al vespre al litoral i prelitoral. 

La temperatura mínima serà semblant o lleugerament més baixa, mentre que la màxima pujarà lleugerament. L’ambient continuarà sent càlid i xafogós per a les dates. Els valors de 27 a 30 ºC seran freqüents a bona part del país, amb alguns registres que arribaran o superaran els 31 ºC a les Terres de l’Ebre i al quadrant nord-est. Serà, així, un altre dia amb temperatures més pròpies de l’estiu que de finals de setembre. El vent serà fluix i variable fins a mig matí i al final del dia a l’interior, mentre que al litoral bufarà terral fluix.

I a mitjà termini?

Dijous encara hi haurà força estones de sol, tot i que alguns ruixats poden afectar punts propers a la Costa Brava durant el matí i, a la tarda, la inestabilitat guanyarà terreny a zones interiors i de Ponent. De cara a divendres i el cap de setmana, la temperatura baixarà progressivament i podria augmentar de nou la inestabilitat.

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