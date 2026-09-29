El temps del dimecres 30 de setembre: la calor resisteix abans d’un nou canvi de temps

Aquest dimecres 30 de setembre, després d'un dia de ruixats intensos arreu del país, les pluges seran probables en punts del Pirineu, la Catalunya Central i el prelitoral sud. En general, però, seran de febles i deixaran poca precipitació.
El cel estarà entre poc i mig ennuvolat al quadrant nord-est i més cobert a la resta durant el matí. Fins a mig matí també hi haurà núvols baixos en alguns trams del litoral, prelitoral i la depressió Central, que reapareixeran al vespre al litoral i prelitoral.
La temperatura mínima serà semblant o lleugerament més baixa, mentre que la màxima pujarà lleugerament. L’ambient continuarà sent càlid i xafogós per a les dates. Els valors de 27 a 30 ºC seran freqüents a bona part del país, amb alguns registres que arribaran o superaran els 31 ºC a les Terres de l’Ebre i al quadrant nord-est. Serà, així, un altre dia amb temperatures més pròpies de l’estiu que de finals de setembre. El vent serà fluix i variable fins a mig matí i al final del dia a l’interior, mentre que al litoral bufarà terral fluix.
I a mitjà termini?
Dijous encara hi haurà força estones de sol, tot i que alguns ruixats poden afectar punts propers a la Costa Brava durant el matí i, a la tarda, la inestabilitat guanyarà terreny a zones interiors i de Ponent. De cara a divendres i el cap de setmana, la temperatura baixarà progressivament i podria augmentar de nou la inestabilitat.