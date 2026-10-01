Catalunya arriba els 400 casos de pesta porcina després d'encadenar quatre setmanes amb nous positius

Catalunya ja ha arribat als 400 casos de pesta porcina després d'encadenar quatre setmanes amb nous positius, fet que confirma que encara s'és lluny de donar el brot per acabat.\r\n\r\nAquest dijous, el Departament d'Agricultura ha confirmat la localització de quatre nou senglars infectats, dos dels quals a Sant Cugat del Vallès i dos al Papiol, en l'àrea d'alt risc formada per 19 municipis. Es tracta d'un 1% del total de 405 mostres analitzades.\r\n\r\nEn els últims set dies, el Govern ha notificat 429 captures a la zona infectada, fet que eleva a 12.818 el total des de finals de novembre. S'han fet 20 batudes amb 378 caçadors participants, 426 gossos i 72 caçadors en aguaits. Fora de la zona infectada les captures des de l'1 de gener s'enfilen fins a les 26.587, segons l'actualització setmanal que fa Agricultura. El dispositiu per erradicar la malaltia ha comptat amb 1.008 efectius, uns 130 menys que la setmana anterior.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nTorna el degoteig de casos de pesta porcina africana ACN\r\n\r\n\r\nAgricultura insisteix a reclamar que es respectin les restriccions d'accés al medi natural en les zones afectades, no alimentar senglars, dipositar els residus en contenidors tancats i avisar al 112 en cas de detectar senglars morts o amb simptomatologia compatible amb la PPA.\r\n