El temps del dilluns 5 d'octubre: 30 comarques en alerta per pluges intenses

Després de les pluges torrencials d'aquest cap de setmana, el dilluns 5 d'octubre començarà amb una situació meteorològica més calmada, tot i que la pluja continuarà present a Catalunya. Un embossament d’aire fred situat a l’oest de la península Ibèrica afavorirà un canvi de dinàmica després de l’episodi de precipitacions dels últims dies.
Tot i això, el Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per intensitat de pluja en 30 comarques:
- 🟡 Alt Camp
- 🟠 Alt Empordà
- 🟡Alt Urgell
- 🟡 Alt Penedès
- 🟡 Anoia
- 🟡 Bages
- 🟡 Baix Camp
- 🟠 Baix Ebre
- 🟠 Baix Empordà
- 🟡 Baix Llobregat
- 🟡 Baix Penedès
- 🟡 Barcelonès
- 🟡 Berguedà
- 🟡 Conca de Barberà
- 🟡 Garraf
- 🟡 Garrotxa
- 🟠 Gironès
- 🟡 Lluçanès
- 🟡 Maresme
- 🟡 Moianès
- 🟠 Montsià
- 🟡 Osona
- 🟡 Pla de l'Estany
- 🟡 Priorat
- 🟡 Ripollès
- 🟡 Selva
- 🟡 Solsonès
- 🟡 Tarragonès
- 🟡 Vallès Occidental
- 🟡 Vallès Oriental
Matí més tranquil i ruixats a la tarda
Durant la matinada encara es poden produir xàfecs localment intensos al litoral, sobretot a la Costa Brava i al delta de l’Ebre. A primera hora, però, la situació tendirà a tranquil·litzar-se, amb núvols residuals als dos extrems del litoral i bancs de boira i núvols baixos a l’interior, que alternaran amb clarianes.
A la tarda, els ruixats reapareixeran en punts del Pirineu i el Prepirineu, sobretot a l’oriental, així com al prelitoral i altres zones de l’interior del nord-est i localment, poden anar acompanyats de tempesta i deixar acumulacions importants en poca estona. En les zones amb avís, es poden superar els 40 mil·límetres de pluja en 30 minuts.
La temperatura mínima baixarà lleugerament, mentre que la màxima pujarà en general, amb alguns ascensos moderats. Al quadrant nord-est, el repunt serà més destacat i en alguns punts les màximes poden augmentar entre 5 i 6 graus. El vent bufarà de component sud i est, entre fluix i moderat, amb algun cop fort a la costa.
I a mitjà termini?
Durant la setmana, la situació evolucionarà cap a una menor influència dels vents de component est, excepte a l’Empordà, i una presència més destacada de l’aire fred que arribarà per l’oest. Dimarts es mantindrà la possibilitat de xàfecs al nord-est durant el matí i ruixats de tarda al Pirineu i el prelitoral. La setmana, per tant, continuarà marcada per la inestabilitat, tot i que amb una distribució més irregular de les precipitacions.