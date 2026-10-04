Barcelona registra el dia més plujós en vint anys després del temporal

El temporal ha deixat a Barcelona una inundació a l'Hospital de la Vall d'Hebron, prop de 2.000 veïns sense llum, tots els parcs i jardins tancats i xifres rècord d'acumulacions d'aigua. Segons el Meteocat, dissabte va ser el dia més plujós dels últims 20 anys a l'observatori del Raval de Barcelona (190 litres), i dels últims 21 a l'observatori del museu de Badalona (152 litres). L'episodi de pluges també ha deixat fins a 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar (Maresme), 253,9 a l'estació de Can Canyelles de Mataró (Maresme) i 247,9 a Granollers (Vallès Oriental).
La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha afirmat que aquest episodi "passa a la història dels registres climàtics del Meteocat" i ha apuntat que intensitats com 68 litres per metre quadrat en mitja hora a Granollers o 58 a Malgrat de Mar donen peu a pensar que es tracta d'una pertorbació amb "característiques tropicalitzades".
L'episodi també ha deixat dues víctimes mortals, un home de 76 anys a Tordera i una altra persona a Montornès del Vallès; a més de carrers inundats, talls a les carreteres i serveis de transport afectats. A Barcelona l’alcalde Jaume Collboni ha assegurat aquest diumenge que, amb la informació disponible, la tempesta no ha causat cap dany personal a la ciutat gràcies al funcionament "a ple rendiment" dels 15 dipòsits pluvials.
Vall d'Hebron, inundat
Pel que fa a la Vall d'Hebron, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha confirmat que l'hospital ha patit una inundació, però ha assegurat que els seus serveis d'emergència poden fer-hi front i que no hi ha "cap situació crítica". Pel que fa als talls de llum, Collboni ha explicat que el consistori ha demanat a Endesa que restableixi el subministrament "de forma ràpida i immediata". Els barris més afectats són Horta, amb 1.400 abonats; Nou Barris, amb 200; Ciutat Vella, amb 135, i Sarrià, amb 119, a més de casos puntuals a Sants i Gràcia.
Escoles i parcs, en revisió
L'Ajuntament també està revisant "escola per escola" les afectacions als més de 300 centres educatius de la ciutat. Collboni ha avançat que "a la immensa majoria dels casos" les classes es podran reprendre amb normalitat dilluns, però que cal comprovar-ho centre per centre abans de comunicar-ho a les famílies.
Els parcs i jardins, en canvi, romandran tancats durant tot el dia per prevenció. L'alcalde ha argumentat que hi pot haver esllavissades i arbres caiguts i que cal comprovar que els espais són segurs. La previsió és que tornin a obrir amb normalitat dilluns.
Preocupació pel desbordament del riu Besòs
Batlle també ha explicat que el cabal del Besòs ha estat la principal preocupació de les darreres hores i l'últim punt amb l'emergència activada, tot i que la situació ja s'ha normalitzat. La ronda Litoral ha estat tallada entre les sortides 26 i 29 fins poc abans de la compareixença, i hi ha hagut afectacions per esllavissades a carreteres d'accés a Collserola i a la carretera Alta de Roquetes.
L'Ajuntament de Barcelona ha recordat que les limitacions i recomanacions de mobilitat són vigents fins a les 14 hores i ha demanat prudència. De moment, només es mantenen les restriccions a vuit comarques: l'Alt i Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental.
Afectacions al transport públic i al trànsit
A l'estació de Sants de Barcelona alguns trens de llarga distància han reprès el servei a partir de les 11.30 h, però acumulen retards d’unes 4 hores. S'ha restablert el transport alternatiu per carretera de les línies R3, R13 i R14 i es preveu que es pugui restablir el servei de Rodalies a partir de les 14 hores, tot i que les línies RL3 i RL4 són les úniques que circulen, així com el tram de l'R16 entre Tortosa i l'Hospitalet de l'Infant.
El servei de TRAM ja s'ha restablert i el metro de Barcelona encara manté alguns trams afectats: l'L1 continua sense servei entre Catalunya i Marina, l'L3 no té servei entre Zona Universitària i Espanya i entre Catalunya i Lesseps i els trens no s'aturen a Liceu, l'L9 Sud tampoc funciona entre Prat Estació i Europa-Fira i entre La Sagrera i Bon Pastor i l'L10 Nord no té servei entre Bon Pastor i Llefià. La ronda Litoral ja s'ha reobert a la circulació en ambdós sentits.