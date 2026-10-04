El temporal deixa dos morts i un desaparegut a Catalunya

El temporal de pluges torrencials d’aquest cap de setmana a Catalunya ha deixat dues víctimes mortals i un jove desaparegut, a més de nombroses inundacions i afectacions a la xarxa viària i algunes infraestructures essencials. Les víctimes mortals són un home de 76 anys a Tordera i un altre veí de Montornès del Vallès, que ha mort després que s’inundés el seu garatge. Aquest vespre, els Bombers han suspès fins dilluns al matí la recerca del jove desaparegut a Pineda de Mar.
L’episodi ha deixat registres de pluja històrics i ha obligat a activar restriccions de mobilitat i activitats durant el cap de setmana. Les precipitacions han deixat registres extraordinaris: segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, Barcelona -que ha registrat el dia més plujós en vint anys- ha acumulat fins a 213 litres per metre quadrat en alguns punts, mentre que Vilassar de Mar ha arribat als 288 litres, Mataró als 253,9 i Granollers als 247,9. De fet, la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha afirmat que l’episodi “ha passat a la història dels registres climàtics” del servei.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha qualificat d’“excepcional” el fenomen que ha patit el país i, aquest diumenge, a més d'agrair la feina dels serveis d’emergència, ha demanat a la població que “no abaixi la guàrdia” tot i haver aixecat les restriccions de mobilitat, a més de reclamar que es prengui consciència "dels efectes del canvi climàtic". Aquest diumenge, Illa s’ha desplaçat a Montornès del Vallès per comprovar els efectes dels aiguats i transmetre el condol a la família de l’home que ha mort a causa del temporal. L’alcalde del municipi, José Antonio Montero, ha explicat que la delegació del govern espanyol li ha comunicat que l’Estat destinarà “recursos extra” a les zones amb una afectació excepcional, i ha demanat que les ajudes cobreixin els danys, que el consistori no pot assumir per si sol.
El temporal afecta els centres educatius
Cinc centres educatius de Catalunya no podran obrir aquest dilluns pels desperfectes provocats per les pluges torrencials: l’Institut Ramon Turró i Darder de Malgrat de Mar; el CFA Vallès de Granollers; l’Institut Professional de Turisme Eqüestre del Maresme de Santa Susanna; el CFA Jaume Tuset de Ripollet; i l’Institut Mercè Rodoreda de l’Hospitalet de Llobregat.
A més, tres altres centres presenten afectacions importants i treballaran des de primera hora per obrir amb "la màxima normalitat possible". Són l’Escola Guerau de Liost i l’Escola Bellavista-Joan Camps i Giró, totes dues a les Franqueses del Vallès, i l’Institut Mediterrània del Masnou.
Una desena de carreteres continuen tallades
Tot i estar les restriccions aixecades, les inundacions i les esllavissades encara afecten diverses carreteres, especialment a les demarcacions de Barcelona i Girona. Entre les vies amb talls hi ha la C-352, en diferents trams entre la Roca del Vallès, les Franqueses del Vallès i Canovelles; la BV-5001, entre Vilanova del Vallès i la Roca; i la BV-5119, a Fogars de Montclús. També continuen tallats els accessos a l’AP-7 a Cardedeu en tots dos sentits. i, a la C-60, a la Roca del Vallès, només hi ha un carril obert en sentit Mataró.
A les comarques gironines, la GI-682 està tallada a Blanes per inundacions, mentre que a la GI-681, a Tossa de Mar, s’ha establert pas alternatiu per una esllavissada. També està tancada la sortida 87 de la C-35 a Vidreres per acumulació d’aigua, i la N-II està tallada a Mataró en sentit Girona.
Els efectes de l’aiguat també s’han fet notar a la Roca del Vallès, on s’ha obert un esvoranc de grans dimensions al carrer de Salvador Espriu. A Platja d’Aro, el desbordament del Ridaura ha provocat una esquerda a l’asfalt d’un pont, que l’Ajuntament ha tancat preventivament mentre espera una inspecció tècnica per determinar si hi ha danys estructurals.
Durant el cap de setmana, a més, la Creu Roja ha atès 4.036 persones, amb un dispositiu d’un centenar de voluntaris i tècnics i 15 vehicles logístics, a més d'habilitar allotjaments d’emergència en diversos municipis, on s’han atès 188 persones i s’han distribuït 156 àpats.