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Parlon demana extremar la precaució davant la calor i l’alt risc d’incendi

Societat

  • La consellera d'Interior, Núria Parlon, intervé durant la inauguració del nou parc de bombers voluntaris de Seròs -

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Publicat el 05 de setembre de 2026 a les 15:03

La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha demanat aquest dissabte "extremar la precaució" davant les altes temperatures i l’elevat risc d’incendi forestal, especialment al medi natural. Catalunya es troba en doble alerta, amb el Procicat activat per calor i l’Infocat en fase d’alerta.

Parlon ha recordat que 32 municipis estan en nivell 4 del pla Alfa, de risc extrem, i 356 en nivell 3, de risc molt alt. La consellera ha instat la ciutadania a "evitar comportaments que puguin provocar foc" i a seguir les recomanacions dels canals oficials.

Protecció Civil manté l’alerta per calor intensa, amb temperatures que poden fregar o superar els 40 graus en diversos punts del país. La sequedat de la vegetació, la baixa humitat i les altes temperatures afavoreixen especialment el risc d’incendi.

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