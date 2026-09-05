Parlon demana extremar la precaució davant la calor i l’alt risc d’incendi

La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha demanat aquest dissabte "extremar la precaució" davant les altes temperatures i l’elevat risc d’incendi forestal, especialment al medi natural. Catalunya es troba en doble alerta, amb el Procicat activat per calor i l’Infocat en fase d’alerta.\r\n\r\nParlon ha recordat que 32 municipis estan en nivell 4 del pla Alfa, de risc extrem, i 356 en nivell 3, de risc molt alt. La consellera ha instat la ciutadania a "evitar comportaments que puguin provocar foc" i a seguir les recomanacions dels canals oficials.\r\n\r\nProtecció Civil manté l’alerta per calor intensa, amb temperatures que poden fregar o superar els 40 graus en diversos punts del país. La sequedat de la vegetació, la baixa humitat i les altes temperatures afavoreixen especialment el risc d’incendi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nImpacte\r\nDeu comarques en alerta per perill extrem d'incendi Gerard Mira\r\n\r\n