Collboni retoca la fiscalitat turística amb un pacte que suma també a Junts

Els canvis fiscals sobre el turisme a Barcelona, especialment l'increment de l'impost als visitants que ha anat creixent els darrers anys, havien arribat de l'entesa entre el PSC, BComú i ERC. Mirant cap a l'esquerra, Jaume Collboni havia sostingut un discurs contundent sobre la gestió del turisme. A l'últim tram del mandat, però, els aliats han canviat. Els comuns s'han esfumat de l'equació i hi ha irromput Junts. Amb aquest nou soci, i amb ERC també implicada, el govern socialista ha aconseguit introduir dos nous canvis fiscals: apujar progressivament el recàrrec municipal per persona i dia als creueristes de pas (l'any vinent, a 12 euros) i rebaixar el mateix impost als visitants que s'allotgen als hostels o albergs juvenils (de 5 a 4 euros).
El canvi ha estat tan contraintuïtiu que alguns regidors ni se n'han adonat i han desplegat els seus arguments com si hi hagués hagut una votació que només ha existit en una realitat paral·lela. "Quan els socialistes tenen la possibilitat de cobrar més als barcelonins, a les empreses, o a qui sigui, a qui ens visiti, ho fan. I ho fan a més a més tot el que poden, sempre al màxim, i sempre amb els seus socis habituals, ERC i comuns. La política fiscal del tripartit de facto és tan simple com insaciable: si em poden cobrar més, es cobra més. I aquest tripartit turismofòbic avui ho torna a fer", deia el president del grup municipal de Vox, Gonzalo de Oro-Pulido.
Mentrestant, al seu voltant, comuns i socialistes s'entrecreuaven retrets explícits. La regidora Gemma Tarafa (BComú) lamentava que el govern rebutgés la seva proposta d'apujar directament el recàrrec municipal als creueristes d'escala fins als 24 euros l'any vinent, ja que tindria un efecte "dissuasiu" més clar amb la indústria dels creuers de pas, que és el que l'Ajuntament defensa que vol aconseguir.
Per contra, el tinent d'alcaldia Jordi Valls replicava que la fórmula progressiva (12 euros l'any vinent, 16 euros el següent, 20 euros el 2029 i 24 euros el 2030) era més "segura" i assenyalava als comuns com a interlocutors intransigents. "Vostè parla de la incapacitat d'aquest govern per arribar a acords. Nosaltres arribem a acords. Vostè parla de la incapacitat d'aquest govern d'escoltar. Nosaltres arribem i escoltem. Hem escoltat a Junts i hem parlat amb vostès des del mes de juliol, i la seva posició com sempre és inamovible. Vostès arriba un punt que l'únic que volen és pactar amb vostès mateixos. Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg", ha etzibat Valls a Tarafa.
Els suports de Junts i ERC, detallats
En el seu torn d'exposició, Arnau Vives (Junts) ha justificat la seva implicació en el pla fiscal de Collboni per haver aconseguit reduir la pressió fiscal en el cas dels hostels i per haver esgarrapat un pla d'ampliació de les ombres a la ciutat, a més tendals, arbres i fonts públiques. "Avui toca fer un pas més, però ha de de ser un pas més que no ens faci recaptar per recaptar", ha recalcat Vives, per explicar perquè han votat favorablement a incrementar el recàrrec als visitants dels creuers que passen només unes hores a Barcelona.
També des d'ERC van negociar el seu "sí" a aquesta proposta fiscal amb unes condicions. Els republicans van extreure'n la el compromís de finançar, amb els diners que s'aconsegueixin de més amb aquests creueristes, un nou servei municipal de reforç escolar (amb 3 milions) i una injecció extra al pla existent d'extraescolars (1 milió). A més, Jordi Castellana (ERC) ha defensat que amb aquest vot el que busquen és "orientar comportaments" i dir que "a Barcelona ja hi ha prou turistes".
Així, amb aquestes dues forces polítiques independentistes, les mateixes amb que l'executiu del PSC va tirar endavant la reforma de l'ordenança de civisme, s'ha pogut canviar la realitat fiscal per als pròxims anys tant amb els creuers com amb els hostels. Hi han votat en contra BComú, PP i Vox.
El que no ha aconseguit el govern socialista, però, és aprovar una tercera carpeta fiscal, el gruix de les ordenances, que incloïen un augment de l'IBI als hotels de luxe. En aquest cas, ni Junts ni BComú s'hi han sentit prou seduïts per Collboni per formar part d'un acord, i només s'ha comptat amb el vot insuficient d'ERC. D'aquesta manera, canviarà la fiscalitat al recàrrec municipal i res més, almenys si no hi ha més novetats en el futur.