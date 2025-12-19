Collboni tira endavant (amb Junts i ERC) endurir les sancions de l'ordenança de civisme

El govern de Jaume Collboni tira endavant la reforma de l'ordenança de civisme i convivència amb el suport de Junts i d'ERC, i amb una abstenció d'última hora del PP. La clau del nou text és que endureix les sancions més habituals, com són beure al carrer o orinar a la via pública. També redueix els descomptes per a qui assumeixi la falta administrativa i vulgui pagar ràpidament. Fins ara, es reduïa l'import de la multa entre un 60% i un 75% en aquests casos, ara això es premiarà únicament amb rebaixes del 40% o el 50%, depenent del cas. "L'objectiu no és sancionar més, sinó reduir l'incivisme i garantir una millor convivència", ha resumit el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, en el plenari municipal.
Mentre que BComú i Vox han votat en contra de la proposta, l'executiu municipal ha tret pit d'haver comptat amb el suport de grups d'esquerra i dreta. En aquest sentit, el mateix alcalde Collboni ha asegurat que les sancions "no són incompatibles" amb les polítiques socials i ha destacat el "consens" de la votació final. Al seu torn, Daniel Sirera (PP) ha apuntat que l'ordenança introdueix el que fa anys que el seu grup demana, apujar l'import de les sancions, però considera que encara es podien haver introduït més canvis que han quedat fora. Fent un balanç de la proposta, finalment la seva formació s'ha abstingut.
Sigui com sigui, ara es despleguen les noves multes previstes: beure al carrer se sancionarà amb entre 100 euros i 600 euros, d'entrada. Aquest espectre de sanció anirà cap al tram alt si hi ha reiteració, un fet que els agents de la Guàrdia Urbana podran veure automàticament en els seus dispositius digitals. Igualment, si es fa botellot davant de menors d'edat, es poden arribar a tramitar multes de fins a 1.500 euros, expliquen des del consistori, a través d'una llei de protecció de la salut pública. Alhora, la pena per orinar al carrer augmenta el seu màxim, que abans estava a 300 euros, i ara podria elevar-se fins als 750 euros si a l'entorn hi ha algun bar obert o si el carrer té una amplada de menys de quatre metres.
També s'acaba amb la possibilitat que qui fa grafitis pugui substituir la multa econòmica per una acció alternativa de retorn a la comunitat. Ara, aquesta penalització es divideix amb dues parts: el cost d'esborrar la pintada, que l'autor l'haurà de sufragar econòmicament tant sí com no, i el càstig per l'acte incívic, que sí que es podrà compensar fent alguna feina per a l'Ajuntament.
De fet, aquestes opcions alternatives al pagament de la multa s'aniran ampliant pròximament. La idea és diversificar el ventall de quines accions es poden fer compensar una sanció administrativa. És un dels acords amb què ERC ha justificat el seu "sí" a una ordenança amb càstigs més durs.
Entre les novetats, també hi haurà datàfons a les mans dels agents de la Guàrdia Urbana per cobrar les multes als turistes sobretot, i penalitzacions més clarificades contra els comportaments aporofòbics o els fets que "atemptin contra la llibertat i indemnitat sexual", com la masturbació en públic.