Endurir les sancions per incivisme fa possible el primer gran pacte PSC-Junts a Barcelona

La fredor entre el govern de Jaume Collboni (PSC) i el grup més important de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona, Junts, s'ha acabat. Aquest any estava previst que aquests dos protagonistes es posessin d'acord en tres carpetes simbòliques: la reforma de la reserva del 30% d'habitatge protegit a nous edificis i grans rehabilitacions, l'arribada de les pistoles Taser a la Guàrdia Urbana i la modificació de l'ordenança de civisme i convivència. La discòrdia, però, es va imposar en les dues primeres discussions i això va portar les dues iniciatives a un calaix. Ara bé, després de dos strikes, l'executiu socialista ha salvat el darrer objectiu. Aquest dilluns, Junts ha anunciat que votarà a favor del nou text de l'ordenança que regula les sancions per beure al carrer, fer soroll, pintar parets, vendre pareos a la platja o orinar a la via pública.
La clau d'aquesta modificació és que endurirà les multes que actualment estan previstes a la normativa municipal. La proposta del PSC ja era aquesta, tal com van defensar en el moment de presentar l'esborrany de la nova norma, i la intenció de Junts ha estat la mateixa, tal com ha explicat el president del grup municipal, Jordi Martí Galbis, en roda de premsa. En el seu cas, el regidor ha mencionat explícitament la necessitat d'apujar els imports de les sancions en casos com "els botellots que no siguin menors", "la venda ambulant il·legal" o "els grafits i pintades no autoritzades". A més, també ha introduït en aquest paquet "les infraccions contra la llibertat sexual".
Igualment, el màxim representant dels juntaires ha subratllat que la seva formació ha aconseguit introduir, amb les seves al·legacions, mecanismes per aconseguir que es faci complir la nova normativa ràpidament, un cop s'aprovi. Això es materialtizarà amb "un pla de desplegament i compliment de l'ordenança" que es farà arribar en menys de mig any a la Guàrdia Urbana i als serveis d'inspecció municipals, assegura Martí Galbis. A banda, hi haurà una unitat administrativa concreta que "gestionarà els procediments sancionadors", per evitar desgavells a l'hora de cobrar multes.
Així, Junts celebra que l'ordenança portarà el seu ADN i justifica així un suport que té un punt d'extraordinari. L'anomalia, però, no és la coincidència temàtica. Fa temps que Junts i el PSC concorden en la voluntat d'endurir els càstigs a qui se salti normatives o lleis -ho han demostrat en temes com la multireincidència dels furts o amb les ocupacions d'habitatges- i en altres debats, però fins ara l'entesa entre les dues forces havia quedat descartada a Barcelona en el moment de la veritat, per un motiu o un altre a l'últim moment. Va passar recentment amb la reforma de la mesura del 30% d'habitatge protegit o l'arribada de pistoles Taser. Fins ara, els grans acords simbòlics havien fracassat entre les dues forces que sumen majoria absoluta a l'Ajuntament. Aquesta vegada, però, s'hi han posat d'acord. I la previsió és que el text tiri endavant aquest mateix mes de desembre en el plenari municipal.
L'enduriment de les sancions: seguint l'estel de la llei mordassa
Un any enrere, l'executiu de Collboni ja va explicar que la seva intenció era que consumir begudes alcohòliques tot molestant els veïns passi de multar-se amb entre 30 i 100 euros -segons l'ordenança municipal actual- a fer-se amb entre 100 i 600 euros. Alhora, també es proposava canviar l'article que regula com es castigarà orinar a l'espai públic. S'hi establia com a agreujant que algú orini en una zona en què hi ha lavabos públics o si hi ha restaurants oberts a prop, per més que siguin locals que només deixin passar a clients. També seria un agreujant fer-ho en carrers estrets, concretament de menys de 4 metres d'amplada. En aquest cas, les sancions passarien d'un màxim de 300 euros segons l'actual ordenança a un màxim de 750 euros, considerats la franja alta de la infracció lleu.
Ja en aquell moment des de l'Ajuntament indivaven que alguns dels enduriments d'aquestes quantitats venien aplicant-se des de la irrupció de la llei de seguretat ciudadana espanyola, la coneguda com a llei mordassa, però que ara passarien a estar explicitats en el text municipal i no dependrien de l'Estat. És a dir, que si es derogués la llei 04/2015, igualment es mantindria la nova quantitat establerta a les sancions de l'ordenança municipal. Això suposa equiparar les condicions d'una norma del PP -que va aixecar polseguera a tot l'Estat- i les d'una normativa municipal barcelonina durant un govern socialista.
ERC se suma a la nova norma, BComú denuncia que és "de les més punitives" de l'Estat
Entre la resta de l'oposició, destaca també què pensen fer els que fins ara havien estat els grups municipals que Collboni ha mirat de manera més habitual. El soci preferent, ERC, s'acosta de nou al PSC en una votació important, com ja havia passat amb les ordenances municipals o els darrers pressupostos de l'Ajuntament. L'argument dels republicans per donar suport a la nova normativa és que el seu "sí" va condicionat a haver aconseguit més equips d'intervenció comunitària -amb tasques de mediació- i a ampliar "el catalèg de mesures alternatives a la sanció amb una mirada restauratives". Igualment, al contrari del que demanava el PP, els republicans remarquen que a les peticions que ha acceptat el govern municipal també hi és que "cap sanció administrativa perjudiqui les persones migrades" als informes d'arrelament.
Per contra, BComú ha estat especialment contundent contra la proposta plantejada per l'executiu de Collboni, Junts i ERC. Considera que els socialistes han caigut "a la trampa de la dreta per competir sobre qui posa la multa més alta". El portaveu dels comuns, Marc Serra Solé, ha sostingut que aquesta iniciativa preveu "una de les ordenances més punitives" de tot l'estat espanyol.