PSC i ERC repeteixen sintonia pressupostària a Barcelona: acord inicial i mirades a BComú

El PSC a Barcelona, criticat per l'oposició per la manca d'acords polítics rellevants durant el mandat, pot treure pit almenys d'haver fidelitzat ERC. Els republicans, al seu torn, poden defensar haver influït en el rumb del govern municipal, malgrat ser la quarta força a l'Ajuntament. Aquesta seqüència, que ja s'havia vist en les negociacions del pressupost del 2024 i amb les del 2025, deixa ara un nou capítol a la capital catalana. El quart tinent d'alcaldia, Jordi Valls, i el regidor responsable de la cartera econòmica d'ERC al consistori, Jordi Castellana, ho han presentat amb un acord per votar a favor del primer tràmit del pressupost del 2026 així com de les ordenances fiscals presentades per l'executiu socialista. És un primer pas d'un camí encara llarg, però marca posicions.
Valls ha apuntat a la "satisfacció d'arribar a acords" i ha remarcat que les propostes dels republicans "enriqueixen" la plantejada pel govern municipal. Per valorar l'acord, ERC ha assegurat que "l'acceptació per part del govern municipal de totes les demandes que ahir va presentar Elisenda Alamany, implica, com es va dir ahir, que es votarà favorablement a l'aprovació inicial de demà". La fotografia conjunta dels representants de les dues forces -un gest amb força simbòlica- arriba el dia abans de la comissió extraordinària en què es votarà per primera vegada el paquet econòmic de Jaume Collboni per a l'any vinent. Amb el "no" de Junts ja anunciat, el govern municipal necessita algun suport més -o algunes abstencions- perquè el projecte de pressupostos almenys comenci a caminar.
Així, les mirades de l'executiu socialista per a les pròximes hores se centren sobretot en els seus exsocis de govern durant els darrers dos mandats, BComú. Junts ja ha dit que votarà en contra de les propostes del govern de Collboni, però els comuns encara no han anunciat el sentit del seu vot. El que va reclamar la presidenta del grup municipal, Janet Sanz, per començar a negociar van ser dos gestos: activar la regulació de lloguers de temporada municipal que l'Ajuntament va presentar fa gairebé un any i desistir dels desnonaments previstos a Vallcarca, en el marc del pla urbanístic de la rambla verda. Segons ha pogut saber Nació, aquest dimarts encara hi ha converses obertes entre el govern municipal i els comuns per moure fitxa en aquestes carpetes. D'entrada, la formació dirigida per Janet Sanz manté la porta oberta a permetre aquest tràmit inicial, si l'executiu socialista fa algun gest cap a les seves reclamacions.
En qualsevol cas, aquesta és una situació encara molt inicial. Les votacions -i les negociacions- més rellevants arribaran els pròxims mesos, si hi ha voluntat política. Si el govern opta per no desgastar-se en les converses ni amb Junts ni amb BComú, sempre tindrà a disposició la via de la moció de confiança. Sabent que no hi cap candidat a l'alcaldia amb possibilitats de sumar cap majoria alternativa, aquesta possibilitat és una de les que té més força, de cara als pròxims mesos. Ara bé, això significaria no haver aprovat cap dels tres pressupostos del seu primer mandat amb majoria absoluta a l'Ajuntament, quan el mandat passat es va aconseguir en tots els exercicis.