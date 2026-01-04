Delcy Rodríguez té el suport de l'exèrcit veneçolà i els Estats Units descarten Corina Machado

L'exèrcit de Veneçuela ha emès un comunicat en què anuncia el seu suport a la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, després de la captura del president, Nicolás Maduro, per part dels Estats Units d'Amèrica. Alhora, ha denunciat que en l'assalt nord-americà per capturar Maduro i la seva dona, Cilia Flores, van ser assassinats "a sang freda" gran part de l'equip de seguretat del president, soldats i ciutadans innocents.
El Ministeri del Poder Popular per a la Defensa ha dit que s'activarà a "la totalitat de l'espai geogràfic nacional" per garantir "la defensa militar, el manteniment de l'ordre intern i la preservació de la pau" amb l'objectiu de fer front a l'"agressió imperial". D'altra banda, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha declarat aquest diumenge el seu optimisme en què l'operació contra el president veneçolà Nicolás Maduro desemboqui en una cooperació més desenvolupada amb la resta dels integrants del Govern del país, entre els quals està Rodríguez, i ha descartat la líder de l'oposició veneçolana Corina Machado com a opció per governar el país.
Aquesta cooperació, això no obstant, va acompanyada d'una clara amenaça del president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, a la vicepresidenta de Veneçuela, a qui avisa d'un desenllaç pitjor que el del president del país, Nicolás Maduro, si no coopera amb els EUA. "Si no fa el que toca pagarà un preu molt alt, probablement més alt que Maduro", ha dit en una entrevista amb The Atlantic. Trump ha assegurat que han contactat amb Rodríguez i que s'ha mostrat partidària de cooperar amb els Estats Units, que dissabte van anunciar que a partir d'ara controlaran Veneçuela i n'explotaran el petroli.
Delcy Rodríguez, la nova presidenta
El Tribunal Suprem de Justícia de Veneçuela (TSJ) ha ordenat aquest diumenge que Rodríguez passi a exercir de presidenta després de la captura de Maduro. En la lectura d'un comunicat difosa per mitjans veneçolans, la presidenta de la Sala Constitucional, Tania d'Amelio, constata "l'absència forçosa" del president i encarrega les seves atribucions, deures i facultats a Rodríguez. El TSJ ha argumentat que aquesta decisió es pren per "garantir la continuïtat administrativa i la defensa integral de la nació".
De fet, la presidenta de la Sala ha assegurat que el país viu "un estat d'urgència manifesta i amenaça certa", que fa que calgui actuar per "preservar els interessos de la nació davant l'agressió estrangera". En aquesta línia, ha assegurat que és "una situació excepcional, atípica i de força major" i ha remarcat que cal "certesa constitucional" davant "la màxima gravetat que amenaça l'estabilitat de l'Estat, la seguretat de la nació i l'efectivitat de l'ordenament jurídic".
Per altra banda, Rodríguez ha assegurat que Nicolás Maduro és "l'únic president" del país i n'ha exigit l'alliberament "immediat". "Mai més tornarem a ser esclaus ni colònia de cap imperi", ha dit en una intervenció televisada aquest dissabte. Rodríguez ha comparegut acompanyada del Consell de Defensa de Veneçuela per donar resposta a la captura per part dels Estats Units d'Amèrica de Maduro i de la seva esposa, Cilia Flores. Ha acusat els EUA de dur a terme "una agressió militar sense precedents" amb l'objectiu d'un canvi de règim i de capturar els recursos energètics de Veneçuela.