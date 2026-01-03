Trump assegura que ara controlarà Veneçuela i el seu petroli, i promet una transició

El president dels Estats Units Donald Trump s'ha pronunciat en una roda de premsa a Palm Beach després de l'atac aeri a Veneçuela d'aquest dissabte al matí i de la captura del líder del país Nicolás Maduro i la seva dona i diputada veneçolana, Cilia Flores, que seran processats en un tribunal de Nova York per conspiració narcoterrorista. En la seva compareixença, el nord-americà ha assegurat que els Estats Units duran a terme "una transició segura" i que, mentrestant, assumiran el control del territori.
Després de publicar en la seva xarxa social Truth Social la primera fotografia de Maduro capturat a bord d’un buc militar dels EUA com una "prova de vida", que des del govern veneçolà havien demanat aquest matí; Trump ha qualificat d'"espectacular" i "molt professional" l'operació realitzada aquest dissabte a Caracas. "Ara som un país respectat", ha felicitat Trump als seus militars, qui van capturar Maduro "a la nit, quan era fosc" i el van dur en un portaavions, en què es troba de camí a Nova York.
"Els EUA han mostrat el poder més gran del planeta, tenim el millor equip, no hi ha equip al món que es pugui comparar al nostre", ha tret pit el líder nord-americà, qui ha recordat que els vaixells estatunidencs "han bloquejat el 97% del narcotràfic que venia de Veneçuela". Així, ha justificat l'atac aeri en la defensa del país llatinoamericà de les "xarxes criminals i de narcotràfic promogudes pel dictador il·legítim Maduro".
"Maduro ja no podrà amenaçar a cap ciutadà veneçolà ni nord-americà", destaca Trump fent referència a les "amenaces de les organitzacions terroristes" que ell mateix s'ha adjudicat el mèrit de desarticular mitjançant les actuacions per mar, terra i aire sobre el territori veneçolà i la seva "doctrina Monroe", a través de la qual no amaga que pretén "assegurar les fronteres, eliminar els terroristes i els càrtels i protegir el país dels criminals" i ampliar la zona d'influència dels Estats Units. "Hem de tenir la capacitat de protegir el territori i els recursos", ha expressat Trump sense amagar l'interès pel control del petroli veneçolà.
Ha descrit un futur per a Veneçuela en què les "enormes companyies petrolieres dels Estats Units, les més grans del món", es gastaran "milers de milions de dòlars, arreglaran la infraestructura que està molt danyada, la infraestructura petroliera, i començaran a guanyar diners per al país".
Segons el president nord-americà, l'exèrcit de Veneçuela sabia que l'operació arribaria i estaven a punt, però han estat superats ràpidament pels Estats Units. Ha advertit a altres líders internacionals que "el que ha passat a Maduro els pot passar a ells" i s'ha referit expressament al president de Colòmbia, Gustavo Petro: "Vigili". Trump també ha advertit que estan preparats per a un segon atac "molt més gran" a Veneçuela si ho creuen necessari. "Donàvem per fet que seria necessari, però ara probablement ja no", ha puntualitzat.
Quin serà el govern del país ara?
Després d'un atac llampec aquest dissabte al matí, les opcions sobre el govern que hi haurà a partir d'ara a Veneçuela és una incògnita i no hi ha res concret. Donald Trump tampoc ha confirmat res, només ha expressat que es comencen a designar les persones que governaran el país i l'opositora Corina Machado "està disposada a col·laborar", tot i que no s'ha aclarit en quin paper. Trump ha subratllat que Machado "no té el suport ni el respecte" per governar el país i que posar-la al capdavant de la nova Veneçuela seria "molt complicat". També ha alertat que no té por de desplegar soldats nord-americans a Veneçuela i que ja han contactat amb la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la següent en la línia de successió presidencial.
Veneçuela demana convocar d'urgència el Consell de Seguretat de l'ONU
El ministre d'Afers Exteriors de Veneçuela, Yván Gil, ha informat que la missió de Veneçuela davant de l'ONU ha sol·licitat formalment la convocatòria d'una sessió d'urgència del Consell de Seguretat de l'ONU per abordar l'"agressió criminal" dels Estats Units. "La República Bolivariana de Veneçuela, sol·licita (...) tingui a bé convocar de manera urgent una reunió d'emergència en què es discuteixin els actes d'agressió perpetrats pels Estats Units d'Amèrica contra la República Bolivariana de Veneçuela", ha plantejat l'ambaixador de Veneçuela davant de l'ONU, Samuel Reinaldo Montcada Acosta, en la missiva oficial.
Demana a més la condemna a l'"agressió", demana parar els atacs armats nord-americans contra Veneçuela, i mesures perquè Washington "respongui pels crims d'agressió". El document denuncia "un conjunt d'atacs armats brutals" dels Estats Units contra instal·lacions civils i militars a Caracas i altres ciutats de Miranda, Aragua i La Guaira. Caracas destaca que "viola flagrantment les disposicions del paràgraf 4 de l'Article 2 de la Carta de les Nacions Unides", que veta l'ús de la força contra qualsevol Estat.
L'atac nord-americà "mostra el seu veritable rostre: es tracta d'una guerra colonial per destruir la nostra forma republicana de govern, lliurement decidida pel nostre poble i imposar un govern titella que permeti el saqueig dels nostres recursos naturals, entre ells la reserva més grossa de petroli del món". Caracas adverteix així que es reserva "el dret inherent a la legítima defensa" per protegir la seva població, la seva sobirania i integritat territorial.