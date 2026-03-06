Bacardit i Perramon segellen l'aliança per «recuperar» Manresa: els detalls del «Pacte de la Llum»

Ramon Bacardit i Sergi Perramon han escenificat aquest divendres el Pacte de la Llum, l'aliança estratègica entre Junts per Manresa i Avenç Nacionalista per assaltar l'alcaldia el 2027. Amb la voluntat de bastir una alternativa unitària al govern d'ERC de Marc Aloy, l'acord neix amb la porta oberta a sumar-hi independents i altres actors del municipalisme per transformar el model de ciutat.
Un acord per presentar-se junts a les municipals
Junts per Manresa i Avenç Nacionalista han formalitzat aquest divendres un acord polític per presentar-se conjuntament a les pròximes eleccions municipals de la capital del Bages. L'entesa, que han batejat com a Pacte de la Llum, vol articular una candidatura compartida amb l'objectiu de disputar l'alcaldia a l'actual govern municipal i impulsar un canvi en el rumb polític de la ciutat.
L'anunci l'han fet en una roda de premsa conjunta els dos principals impulsors del projecte, Ramon Bacardit, cap de l'oposició municipal i líder de Junts a Manresa, i Sergi Perramon, regidor i impulsor d'Avenç Nacionalista. Tots dos han explicat que l'acord és fruit de setmanes de converses i d'una coincidència en l'anàlisi de la situació actual de la ciutat.
Segons Bacardit, el pacte respon a la necessitat de construir una alternativa sòlida a l'actual govern municipal. "Aquest acord no és fruit d'una operació tàctica ni d'un repartiment d'espais. És un acord que sorgeix en constatar una coincidència profunda en l'anàlisi i en la voluntat de construir una alternativa sòlida a l'actual govern de la ciutat", ha afirmat.
Els dos dirigents han remarcat que la decisió d'anar junts sorgeix també de la constatació que en els darrers comicis municipals diferents opcions polítiques amb diagnòstics similars es van presentar separadament, fet que va fragmentar el vot.
El context electoral i la lectura dels resultats del 2023
Durant la seva intervenció, Sergi Perramon ha recordat que a les eleccions municipals del 2023 diverses candidatures amb visions similars de ciutat es van presentar per separat, cosa que "va diluir la seva força electoral". "Si tots aquells que havien anat separats s'haguessin reunit junts, ara mateix segurament el govern de l'Ajuntament tindria un altre color", ha afirmat.
Perramon ha apuntat que al voltant de 9.000 vots es van repartir entre diferents opcions polítiques, una circumstància que considera que va dificultar la possibilitat d'articular una alternativa al govern actual. Segons ha explicat, aquesta lectura dels resultats electorals és un dels elements que han impulsat les converses entre les dues formacions.
El regidor ha insistit que la política municipal té unes dinàmiques diferents de la política general i que la proximitat amb la ciutadania fa que moltes demandes siguin compartides. "La ciutat espera solucions, no batalles de sigles", ha remarcat. En aquest sentit, ha explicat que tant el seu equip com el de Junts han percebut en el contacte amb la ciutadania la demanda d'unir esforços.
"En Ramon i jo, al cap i a la fi, el que agafem és la comanda que molts manresans ens demanen: que tinguem les coses junts, que anem plegats", ha dit.
L'origen del Pacte de la Llum
Segons han relatat els dos dirigents, el moment decisiu de les negociacions es va produir coincidint amb la celebració de la Festa de la Llum, una de les festivitats més emblemàtiques de la ciutat.
Perramon ha explicat que després dels actes institucionals d'aquesta jornada els dos polítics es van reunir per dinar i va ser en aquell moment quan van acabar de tancar l'acord. Aquest context és el que ha inspirat el nom del pacte. "Per això el vam batejar com el Pacte de la Llum. Perquè la Llum sempre és això: entesa, direcció i esperança", ha afirmat.
El nom també vol simbolitzar, segons els promotors, la voluntat d'obrir una nova etapa política a la ciutat i de generar un projecte compartit per impulsar canvis.
Tres eixos de treball: oportunitat, ordre i orgull
Durant la presentació, Perramon ha detallat alguns dels eixos que han sorgit de les converses entre els dos equips i que han de servir de base per al futur projecte polític. Segons ha explicat, el diagnòstic compartit s'articula al voltant de tres conceptes principals que han resumit en tres paraules: oportunitat, ordre i orgull.
Pel que fa al primer concepte, Perramon ha defensat la necessitat de reforçar les polítiques econòmiques i de retenció del talent a la ciutat. "Oportunitat perquè Manresa necessita retenir el talent. Retenir la gent jove que té ganes de treballar i tirar els seus projectes endavant", ha afirmat. També ha subratllat la necessitat de facilitar l'activitat econòmica i d'impulsar polítiques que afavoreixin autònoms i emprenedors.
El segon eix és el que han definit com a ordre, vinculat a qüestions com el civisme i la seguretat. Perramon ha defensat que aquests elements són essencials per garantir la convivència i la cohesió social. "Sense civisme i seguretat no hi ha llibertat ni cohesió social", ha afirmat.
El tercer eix és el que han anomenat orgull, vinculat al sentiment de pertinença a la ciutat i al paper de Manresa dins del conjunt del país. "Orgull perquè som manresans i volem aplicar el manresanisme com la nostra màxima", ha remarcat.
Propostes i prioritats polítiques
En el marc d'aquest diagnòstic, Perramon ha explicat que Avenç Nacionalista ha posat damunt la taula diverses propostes durant les converses amb Junts. Entre aquestes propostes ha esmentat mesures relacionades amb el control dels processos d'empadronament, l'augment dels efectius policials o actuacions per abordar situacions d'ocupacions il·legals.
També ha destacat la voluntat d'impulsar polítiques de promoció de la llengua catalana en l'àmbit públic i de reforçar el teixit econòmic. Segons Perramon, l'objectiu és apostar per polítiques que fomentin la creació de riquesa. "La millor política social per fer front a les diferències socials és la creació de la riquesa", ha afirmat.
En aquest sentit, ha criticat el que considera un model de gestió que, segons la seva opinió, no ha generat prou dinamisme econòmic a la ciutat.
Una crida a sumar ciutadania i independents
Per la seva banda, Ramon Bacardit ha insistit que el projecte que han presentat no vol limitar-se a una coalició entre dues formacions polítiques. La voluntat és construir un moviment més ampli que impliqui ciutadans i col·lectius de diferents àmbits de la societat. "El projecte que comença a caminar no vol ser només la suma de dues organitzacions o de dues persones, sinó el nucli d'un projecte més ampli", ha afirmat.
Bacardit ha explicat que el moviment vol fer una crida a professionals, empresaris, membres del teixit associatiu i ciutadans independents perquè participin en la definició del projecte. "És una crida a ciutadans independents de qualsevol filiació política, a professionals, a empresaris, al teixit associatiu", ha detallat. L'objectiu és obrir un període de treball i de diàleg abans de definir l'estructura electoral definitiva.
Una candidatura encara sense nom ni llista definida
Un dels elements que els dos dirigents han volgut remarcar és que el projecte es troba encara en una fase inicial de construcció. Per aquest motiu, ni el nom definitiu de la candidatura ni la composició de la llista electoral estan decidits. "Ni el nom definitiu de la candidatura ni l'ordre ni la composició de la llista estan definits ni tancats", ha explicat Bacardit.
De moment, el projecte s'articula sota el lema Avancem junts pel canvi, que vol simbolitzar l'esperit de la iniciativa. Segons Bacardit, aquest lema reflecteix la voluntat de sumar esforços per transformar la ciutat. "Avancem, fem-ho plegats, fem-ho amb un objectiu clar de canviar el rumb de Manresa", ha afirmat.
Un projecte que reivindica el municipalisme
Durant la roda de premsa, Bacardit també ha volgut insistir en el caràcter municipalista de la iniciativa. Segons ha explicat, el pacte vol centrar-se en els reptes específics de la ciutat i no en les dinàmiques de la política general. "Això no va d'esquerres ni de dretes, això va de sentit comú, això va de Manresa", ha afirmat.
El dirigent de Junts ha defensat que el municipalisme ha de situar-se al centre del projecte polític i que l'objectiu és construir una alternativa basada en el treball per la ciutat.
Relació amb els partits i context polític
Preguntats sobre el context polític i sobre el fet que Perramon s'hagi presentat anteriorment sota altres sigles, els dos dirigents han defensat que el projecte actual respon a una evolució política centrada en la realitat municipal. Perramon ha explicat que en les eleccions del 2023 es va presentar amb el Front Nacional Català (FNC) perquè era necessari disposar d'una estructura per concórrer als comicis. Tot i això, ha remarcat que el seu projecte polític s'ha desenvolupat sempre des de Manresa. "Jo en cap cas he representat idees extremes. Al contrari, represento el seny i l'ordre", ha afirmat.
També ha assegurat que el seu objectiu és fer política útil i centrada en els problemes reals de la ciutat.
El paper de Junts i el coneixement del partit
Ramon Bacardit també ha explicat que la direcció de Junts coneixia les converses que s'estaven mantenint. "Òbviament el partit i el secretari general estaven informats amb antelació d'aquestes converses", ha afirmat. Tot i això, ha insistit que la lògica que ha guiat l'acord és essencialment municipalista. "En l'àmbit local és habitual que es produeixin pactes i aliances que responen a la realitat de cada municipi", ha completat.
Un acord obert a altres formacions
Els dos dirigents també han deixat la porta oberta a la possible incorporació d'altres actors polítics al projecte. En concret, Bacardit ha esmentat la possibilitat que la formació Impulsem, que també té representació al consistori, pugui sumar-se a la iniciativa.
Segons ha explicat, ja s'han produït contactes amb aquesta formació, tot i que de moment no s'ha concretat cap acord. "És un pacte que està obert a la tercera formació amb representació a l'Ajuntament", ha afirmat.
Bacardit ha explicat que, en converses prèvies, els representants d'Impulsem van considerar que "era aviat per formalitzar un acord d'aquest tipus", però ha remarcat que les portes continuen obertes.
Un procés que tot just comença
Els impulsors del Pacte de la Llum han insistit que la presentació d'aquest divendres és només el punt de partida d'un procés que vol culminar amb la configuració d'una candidatura per a les eleccions municipals del 2027. Segons Bacardit, els pròxims mesos serviran per ampliar el projecte i per treballar en la definició del programa i de l'equip que l'haurà d'impulsar. "Comencem un camí que tindrà molta feina amb la ciutadania", ha afirmat.
Els dos dirigents han expressat la seva confiança que el projecte pugui generar una alternativa política amb capacitat de govern. "Nosaltres no hem vingut a administrar el present, hem vingut a canviar el futur de Manresa", ha conclòs Perramon.