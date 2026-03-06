El Baxi Manresa torna a la feina davant el seu pitjor malson

El Baxi Manresa torna a la competició davant la Laguna Tenerife (dissabte, 18.00h. DAZN). Els partits entre bagencs i canaris s'han convertit en un clàssic d'ençà la final de la Basketball Champions League de l'any 2022. La final continental ha marcat un abans i un després en la rivalitat entre els dos equips que ha pujat uns quants graus. Els insulars han guanyat la majoria de partits des de llavors. Però el darrer precedent ACB jugat al Nou Congost va acabar amb bon regust de boca per als bagencs que es van imposar per 86-83 gràcies a un bon esforç col·lectiu.
Kaodirichi Akobundu-Ehiogu ha estat el principal protagonista de la setmana després de quedar-se atrapat a Dubai on s'havia desplaçat per tractar uns assumptes personals. El nigerià no es va poder incorporar als entrenaments fins dijous. Mentre esperava va utilitzar les instal·lacions del Dubai Basketball per poder entrenar.
Dani Pérez i Louis Olinde seran baixa segura per enfrontar-se a la Laguna Tenerife. El base va fer una lesió al soli de la cama dreta i evoluciona favorablement tot i que no arribarà al partit del cap de setmana. I l'ala-pivot alemany va patir un traumatisme al cap en el primer partit d'Alemanya a les finestres FIBA. Al no tenir cap símptoma va jugar també el segon partit. Els problemes van aparèixer quan va tornar a Manresa i no han cessat fins aquest divendres. Des del Baxi Manresa es respectaran els protocols mèdics i no es correrà cap risc.
Les bones notícies arriben per part d'Hugo Benítez que ja està del tot recuperat del seu esquinç i de Retin Obasohan. El belga encara no està al cent per cent però ha millorat de la seva lesió al canell. L'aturada de dues setmanes ha anat molt bé a alguns jugadors com Benítez i Obasohan per la seva recuperació. També ha servit als jugadors internacionals per tornar als seus països d'origen i recarregar bateries.
Recuperar el ritme competitiu és una de les principals preocupacions de Diego Ocampo per enfrontar-se a la Laguna Tenerife que s'ha aturat menys dies ja que va jugar la Copa. El gallec no es queixa de res que hagi pogut passar al seu equip aquests dies perquè "a altres equips els han passat altres coses". Ocampo també demana als seus jugadors fer una passa endavant en la lluita pel rebot.
La Laguna Tenerife es mostra més irregular que en temporades anteriors i no sembla tant temible. Aquesta irregularitat la manté de forma matemàtica quan viatja lluny de la seva pista. Fora del Santiago Martín ha guanyat cinc partits i n'ha perdut cinc més. Per afrontar aquesta jornada, els canaris s'havien reforçat amb Kenny Williams però l'escorta no va superar el reconeixement mèdic i finalment no jugarà amb l'equip.
L'amenaça exterior és un dels principals perills de la Laguna Tenerife. L'equip de Txus Vidorreta és el segon equip que més triples anota per partit i el primer en tant per cent d'encert amb gairebé un 40%. Wesley van Beck supera amb escreix la mitjana del seu equip i s'enfila fins al 56,10%. Un altre aspecte que ha posat de relleu Ocampo és "el control que tenen del rellotge. Haurem de ser capaços de tenir paciència i energia i no precipitar-nos en cap moment".
Fernando Calatrava, Javier Torres Sánchez i Ariadna Chueca arbitraran el partit.