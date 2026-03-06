Victòria de prestigi del CN Manresa Fibracat davant el Granollers (10-9)

El CN Manresa Fibracat va aconseguir una victòria de prestigi davant el CN Granollers en un partit molt equilibrat i amb constants alternances en el marcador. Les vallesanes afronten actualment la fase d'ascens a la Primera Divisió estatal, fet que dona encara més valor al triomf de l'equip bagenc.
Un partit molt igualat des del primer quart
El duel va començar amb un primer quart de tanteig, en què els dos equips es van mostrar prudents i van intentar estudiar el rival. El període es va tancar amb empat a un gol, amb la diana manresana anotada per N. Serracanta en una jugada de superioritat numèrica.
Al segon quart el partit es va obrir i els atacs van guanyar protagonisme. L'avantatge va anar canviant de costat fins arribar al descans amb un 5-4 favorable al CN Manresa Fibracat. En aquest tram van marcar A. Serracanta, G. Vadillo i N. Pérez, que va anotar dos gols.
Decisió als últims minuts
Després del canvi de camp, les jugadores dirigides per Rosell van aconseguir situar-se en dues ocasions amb dos gols d'avantatge, gràcies a les dianes d'A. Serracanta i N. Serracanta, tot i que no van poder ampliar la diferència abans d'entrar al darrer període.
Amb el marcador ajustat, el Granollers va reaccionar fins empatar el partit a set gols. Les manresanes, però, van tornar a obrir escletxa amb dues dianes consecutives de N. Serracanta, que situaven el 9-7.
Les visitants no es van rendir i van tornar a igualar el marcador a falta d'1 minut i 43 segons pel final. En els últims instants, G. Vadillo, des de la posició de boia, va marcar el gol decisiu que va donar la victòria al conjunt manresà en un partit molt disputat.