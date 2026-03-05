La Marxa del Pelegrí obre inscripcions per a l'11a edició amb tres recorreguts entre Montserrat i Manresa

La Marxa del Pelegrí ha obert les inscripcions per participar en la seva onzena edició, que se celebrarà diumenge 12 d'abril. L'esdeveniment proposa tres rutes diferents que recorren el darrer tram del Camí Ignasià fins a Manresa, amb sortida des de Montserrat en dues de les modalitats. Enguany, l'arribada de les caminades serà al claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya, un espai destacat dins del relat ignasià de la ciutat.
Tres modalitats de recorregut
La Marxa del Pelegrí tornarà a oferir tres opcions perquè els participants puguin escollir el recorregut que millor s'adapti al seu nivell. La més exigent és la ruta de 26 quilòmetres, que cobreix l'etapa completa entre Montserrat i Manresa. Amb uns 650 metres de desnivell positiu, està pensada per a persones acostumades a caminar llargues distàncies.
La segona modalitat és la ruta de 8 quilòmetres, que també comença a Montserrat però finalitza a Sant Cristòfol de Castellbell. Des d'aquest punt, un autobús traslladarà els participants fins al claustre del museu manresà, on acabarà la jornada. Tant en aquesta opció com en la de 26 quilòmetres, l'organització inclou el transport des de Manresa fins a Montserrat abans de l'inici de la caminada.
La tercera proposta és una ruta circular d'uns 17 quilòmetres amb sortida i arribada també al claustre del museu. Aquest itinerari recorre trams de l'Anella Verda de Manresa i els entorns naturals de la ciutat, completant també part del Camí Ignasià.
Avituallaments, activitats i serveis
Totes les modalitats inclouen diversos avituallaments, entre els quals destaca la tradicional botifarrada, així com una samarreta commemorativa per als participants. A més, l'organització oferirà servei de fisioteràpia a càrrec de l'alumnat de la UManresa i sessions de ioga dirigides per Inspira Ioga.
La caminada permetrà descobrir alguns dels indrets més emblemàtics del tram final del Camí Ignasià, amb paisatges i espais d'interès com Santa Cecília de Montserrat o el celler Oller del Mas.
Inscripcions i preus
Les inscripcions es poden fer a través de la web de Manresa Turisme o presencialment a l'Oficina de Turisme de Manresa, situada a la plaça Major.
El preu per a les modalitats de 26 i 8 quilòmetres és de 17 euros per a majors de 13 anys i 9,50 euros per a infants fins a 12 anys. En el cas de la ruta circular, el cost és de 12 euros per als majors de 13 anys i 7 euros per als infants. L'organització ha previst que els preus s'incrementin 5 euros a partir d'una setmana abans de la prova.
En el moment de la inscripció també es pot adquirir una entrada per visitar el Museu del Barroc de Catalunya per 3 euros.
Aparcament i projecció turística
Els participants que es desplacin a Manresa en vehicle podran utilitzar el pàrquing de la Reforma (La Seu Centre) amb una tarifa plana de 4,95 euros durant tot el dia, una iniciativa municipal pensada per afavorir l'estada dels visitants a la ciutat.
La Marxa del Pelegrí és una proposta impulsada per la Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires i l'Ajuntament de Manresa, i s'ha consolidat com una de les activitats esportives i turístiques vinculades al llegat de Ignasi de Loiola i al projecte Manresa 2022, orientat a reforçar la projecció de la ciutat a partir del Camí Ignasià.