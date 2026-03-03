Santpedor reivindicarà el paper de les dones amb una ruta per la Séquia

Santpedor acollirà aquest dissabte 7 de març, de 9 del matí a 2/4 de 12 del migdia, la visita guiada Les dones santpedorenques i la Séquia, una proposta que vol posar en valor la història i el paper de les dones del municipi en relació amb aquest element patrimonial. L'activitat, que coincideix amb la commemoració del Dia Internacional de la Dona, anirà a càrrec de la historiadora Mireia Vila.
Una mirada històrica amb perspectiva de gènere
La ruta permetrà descobrir com, malgrat que la Séquia de Manresa travessa durant un bon tram el terme municipal de Santpedor, durant segles la població no va tenir accés directe a aquesta aigua. Aquesta situació afectava especialment les dones, que havien de recórrer llargues distàncies fins a pous allunyats per abastir-se i carregar pesats cossis de roba molla des dels safaretjos.
La visita contextualitzarà aquestes dificultats quotidianes dins la història local i oferirà una aproximació a la relació entre el municipi, la Séquia i el treball invisible de moltes generacions de dones.
Patrimoni, memòria i territori
Al llarg del recorregut també es parlarà d'altres elements patrimonials i episodis històrics, com l'aeròdrom de la Guerra Civil a Santpedor, el pont de la casa cremada -coneguda com la casa de la Riera-, la font de la Riera, el pont-aqüeducte sobre el riu d'Or i els antics safaretjos situats a la llera.
La proposta combina patrimoni, memòria històrica i perspectiva de gènere en una activitat que convida a redescobrir el territori des d'un enfocament diferent i reivindicatiu.