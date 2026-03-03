El 112 va rebre 97.519 trucades a la Catalunya Central el 2025, gairebé la meitat des del Bages

El telèfon d'emergències CAT112 va rebre el 2025 un total de 97.519 trucades operatives des de la Catalunya Central, un 9,1% més que l'any anterior i la xifra més alta dels darrers cinc anys. Les dades s'han presentat aquest dilluns a la Delegació del Govern a Manresa en un acte encapçalat per la delegada Elia Tortolero i el subdirector del 112, Andreu Alfonso, amb presència de comandaments dels Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat, Protecció Civil de la Generalitat, Cos d'Agents Rurals, Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i policies locals.
"Darrere de cada trucada hi ha una situació que exigeix una resposta immediata, coordinada i eficaç", ha remarcat Tortolero, que ha posat en valor la tasca dels cossos d'emergència per garantir la seguretat i el benestar de la ciutadania. Les trucades operatives -aquelles que comporten mobilització de recursos- representen el 3,8% del total registrat a Catalunya (2.550.059).
Tot i que l'informe abasta el conjunt de la vegueria, el pes del Bages i, en menor mesura, del Moianès, marca clarament el mapa de les emergències a la Catalunya Central.
El Bages concentra el 46% de les trucades
La comarca del Bages torna a situar-se com a principal focus d'activitat del 112 a la vegueria, amb 44.610 trucades operatives el 2025, un 8,8% més que el 2024. Això representa el 46% de totes les comunicacions de la Catalunya Central.
Més de la meitat de les trucades del Bages es van originar a Manresa, amb 24.731 avisos (55,4% del total comarcal). A força distància hi ha Sant Vicenç de Castellet (2.034), Sant Fruitós de Bages (1.913), Castellbell i el Vilar (1.764) i Sant Joan de Vilatorrada (1.455).
Per tipologies, les incidències de seguretat encapçalen el rànquing amb 15.216 trucades (34%), seguides de les assistències sanitàries (13.032; 29%) i les emergències de trànsit (8.110; 18%). També destaquen les comunicacions per civisme (2.438; 5,4%) i incendis (2.361; 5,2%).
Un dels dies amb més pressió sobre el sistema va ser el 25 de juny, quan es van gestionar 577 trucades operatives a la vegueria, moltes vinculades als incendis de Rajadell i Olvan. Només aquell dia es van atendre 263 avisos relacionats amb foc.
El Moianès creix un 11% i concentra incidències de trànsit
Al Moianès, el 112 va registrar 3.382 trucades el 2025, un 11,1% més que l'any anterior. Tot i el volum molt inferior al del Bages, la tendència a l'alça confirma una major activació dels protocols d'emergència també en comarques menys poblades.
Moià concentra una de cada tres trucades (1.177), seguit de Castellterçol (561), Santa Maria d'Oló (556), Calders (311) i Sant Quirze Safaja (240).
La principal causa de comunicació al Moianès són les incidències de trànsit, amb 1.101 trucades (33%), seguides de les assistències sanitàries (787; 23%) i les emergències de seguretat (677; 20%). Els incendis (191; 5,6%) i els conflictes de civisme (149; 4,4%) completen el mapa d'incidències.
Revetlles, apagades i grans incendis
Entre els episodis concrets que van generar un volum significatiu de trucades destaca la revetlla de Sant Joan, amb 225 avisos operatius els dies 23 i 24 de juny a la vegueria.
També va tenir impacte l'apagada general del 28 d'abril de 2025, que va originar 76 trucades operatives des de la Catalunya Central, principalment per persones atrapades en ascensors i altres incidències derivades del tall elèctric.
El segon dia amb més trucades per incendis va ser el 8 de juliol, coincidint amb el foc de Sant Pere Sallavinera, que va comportar l'enviament d'un missatge d'alerta Es-Alert per confinar masies properes.
La resta de comarques de la vegueria
Després del Bages, la comarca amb més trucades és Osona (32.381; 33%), amb Vic com a principal origen. El Berguedà en va registrar 10.617 (11%), amb Berga al capdavant.
El Solsonès va sumar 3.346 trucades (+13,7%), mentre que el Lluçanès en va registrar 974 (+15%), amb predomini de les incidències de trànsit.
Pel que fa a l'Alta Anoia, va generar 2.209 trucades (+31,1%), gairebé la meitat des de Calaf, especialment per incidències viàries i pels efectes de l'incendi del juliol.
Més activitat i més coordinació
L'increment sostingut de trucades des del 2021 -un 22,3% més en quatre anys- evidencia una major utilització del servei i, segons els responsables, també una major conscienciació ciutadana davant situacions d'emergència.
Des del Govern s'ha remarcat la importància de la coordinació entre cossos i la necessitat de mantenir recursos dimensionats a la realitat territorial.