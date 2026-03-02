Atropellada una dona de 98 anys a la plaça Porxada de Manresa

Una dona de 98 anys va resultar ferida amb pronòstic reservat aquest diumenge al vespre en un atropellament a la plaça Porxada de Manresa, a l'interior del pàrquing. Els fets van tenir lloc cap a mig quart de 8 del vespre, segons ha informat la Policia Local de Manresa.\r\n\r\nEn l'accident s'hi va veure implicat un turisme Opel Corsa GS conduït per una veïna de Sant Joan de Vilatorrada, de 25 anys, que va resultar il·lesa. Les altres dues persones que viatjaven al vehicle també en van sortir sense ferides.\r\n\r\nLa vianant, veïna de Manresa, va ser atesa inicialment al lloc dels fets per personal sanitari i posteriorment traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. La conductora va sotmetre's al test d'alcoholèmia, que va donar resultat negatiu.\r\n