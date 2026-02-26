Els veïns rescatats en l'incendi del carrer Circumval·lació tornaran a casa divendres

Els set veïns rescatats diumenge en l'incendi d'un edifici del carrer Circumval·lació de Manresa podran tornar als seus habitatges aquest divendres. Els tècnics municipals han confirmat que l'immoble no presenta danys estructurals, fet que permet el retorn amb garanties de seguretat després de les tasques de revisió efectuades durant la setmana.
Un incendi amb set persones rescatades
El foc es va declarar diumenge a la tarda en la sala de comptadors situada als baixos de l'edifici. L'avís al telèfon d'emergències 112 es va rebre a 2/4 de 6 de la tarda, i el fum es va escampar ràpidament pel forat de l'escala, deixant-la impracticable per als residents.
Fins al lloc s'hi van desplaçar sis dotacions dels Bombers, que van donar l'incendi per controlat a 1/4 i mig de 7 de la tarda. Davant l'acumulació de fum, els efectius van rescatar set persones pels balcons utilitzant escales exteriors.
Tres trasllats lleus
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre els afectats. Quatre persones van rebre l'alta al mateix lloc dels fets, mentre que tres van ser traslladades en estat lleu: una a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i dues al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Bages.
Un cop extingit el foc i ventilat l'edifici, els Bombers van traspassar la custòdia a l'Ajuntament de Manresa, que ha supervisat les actuacions posteriors.
Sense danys estructurals
Després de les inspeccions tècniques realitzades els darrers dies, el consistori ha confirmat que l'estructura de l'immoble no ha quedat afectada pel foc. Durant la setmana s'han dut a terme treballs per garantir la seguretat, especialment a la zona de l'escala, que havia quedat afectada pel fum.
Amb el vistiplau tècnic, els residents podran tornar als seus domicilis aquest divendres.