Els professionals de les escoles bressol del Bages també es mobilitzen

Els professionals de les escoles bressol del Bages s'han mobilitzat aquest dimecres amb una concentració davant dels serveis territorials del Departament d'Educació a Manresa per reivindicar millores en les seves condicions laborals i en l'atenció educativa dels infants de 0 a 3 anys. La protesta s'ha fet en paral·lel a la jornada de vaga del conjunt del personal docent i ha servit també per organitzar-se col·lectivament.
Una concentració de dues hores i representació de 14 centres
La mobilització s'ha dut a terme entre 2/4 de 6 de la tarda i 2/4 de 8 del vespre i ha aplegat representants de catorze escoles bressol de la comarca. Durant la trobada, les participants han decidit constituir-se com a assemblea amb l'objectiu de treballar de manera conjunta i coordinada per fer arribar les seves demandes a l'administració.
Aquesta nova organització vol donar continuïtat a les reivindicacions i reforçar la capacitat d'incidència del col·lectiu en futures accions.
Reivindicacions per dignificar l'etapa 0-3
Les professionals reclamen una reducció de les ràtios a les aules, una mesura que consideren imprescindible per garantir una atenció adequada als infants. També exigeixen més recursos i suports per a la inclusió, especialment per atendre infants amb necessitats educatives especials.
A més, demanen el reconeixement de l'etapa de 0 a 3 anys com una etapa plenament educativa, i no només assistencial, posant en valor el seu paper clau en el desenvolupament dels infants.
Millores salarials i gestió pública
Un altre dels punts centrals de la protesta és la millora de les condicions salarials. El col·lectiu reclama sous dignes i una equiparació amb els professionals de l'etapa de 3 a 6 anys.
Per assolir aquests objectius, també defensen que la Generalitat de Catalunya assumeixi la gestió directa de totes les escoles bressol, amb la voluntat de garantir unes condicions laborals més homogènies i un servei educatiu de qualitat.