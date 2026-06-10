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Societat

La plaça Major de Manresa acollirà una nova revetlla infantil de Sant Joan sense petards

La celebració incorporarà una novetat destacada: l'encesa de la foguera infantil per part d'entitats sardanistes i de dansa

  • La foguera de Sant Joan tornarà a protagonitzar la Revetlla Infantil sense petards -

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Publicat el 10 de juny de 2026 a les 09:51
Actualitzat el 10 de juny de 2026 a les 09:54

Manresa celebrarà el proper 23 de juny la 27a edició de la Revetlla Infantil de Sant Joan sense petards, una proposta festiva i familiar que tornarà a omplir la plaça Major de música, cultura popular i activitats pensades especialment per als infants.

El Picapoll repetirà protagonisme a la festa

La celebració començarà a 2/4 de 8 del vespre i consolidarà la presència del Picapoll, que després de la seva estrena l'any passat tornarà a ser una de les figures centrals de la revetlla infantil. El personatge serà l'encarregat de donar la benvinguda als assistents i presentar l'espectacle de Jaume Ibars i els Trastos Band.

El concert oferirà una proposta participativa amb cançons, jocs i activitats adreçades tant als més petits com a les famílies, en una festa que manté l'aposta per un model de celebració inclusiu i tranquil.

La foguera infantil, principal novetat d'aquesta edició

Després de l'arribada de la Flama del Canigó i coincidint amb l'inici del vespre, s'encendrà la tradicional foguera de Sant Joan al centre de la plaça Major. Enguany, però, la celebració incorporarà una novetat destacada: l'encesa de la foguera infantil per part d'entitats sardanistes i de dansa de la ciutat.

En aquesta estrena participaran el Grup Sardanista Dintre el Bosc, el Casal Cultural Dansaires Manresans, Manresa Dansa i l'Agrupació Cultural del Bages, reforçant així el vincle de la revetlla amb el teixit associatiu i la cultura popular manresana.

Una revetlla pensada per a totes les famílies

La Revetlla Infantil sense petards manté l'objectiu de garantir un entorn segur, accessible i respectuós per a tothom. Per aquest motiu, durant tota la celebració quedarà prohibit tirar petards a la plaça Major.

L'activitat està organitzada per l'Ajuntament de Manresa amb la col·laboració d'Imagina't i l'ADF Pla de Bages. El cartell d'aquesta 27a edició ha estat dissenyat per la il·lustradora manresana Sara Villarta Rodó.

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