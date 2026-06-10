La plaça Major de Manresa acollirà una nova revetlla infantil de Sant Joan sense petards

Manresa celebrarà el proper 23 de juny la 27a edició de la Revetlla Infantil de Sant Joan sense petards, una proposta festiva i familiar que tornarà a omplir la plaça Major de música, cultura popular i activitats pensades especialment per als infants.
El Picapoll repetirà protagonisme a la festa
La celebració començarà a 2/4 de 8 del vespre i consolidarà la presència del Picapoll, que després de la seva estrena l'any passat tornarà a ser una de les figures centrals de la revetlla infantil. El personatge serà l'encarregat de donar la benvinguda als assistents i presentar l'espectacle de Jaume Ibars i els Trastos Band.
El concert oferirà una proposta participativa amb cançons, jocs i activitats adreçades tant als més petits com a les famílies, en una festa que manté l'aposta per un model de celebració inclusiu i tranquil.
La foguera infantil, principal novetat d'aquesta edició
Després de l'arribada de la Flama del Canigó i coincidint amb l'inici del vespre, s'encendrà la tradicional foguera de Sant Joan al centre de la plaça Major. Enguany, però, la celebració incorporarà una novetat destacada: l'encesa de la foguera infantil per part d'entitats sardanistes i de dansa de la ciutat.
En aquesta estrena participaran el Grup Sardanista Dintre el Bosc, el Casal Cultural Dansaires Manresans, Manresa Dansa i l'Agrupació Cultural del Bages, reforçant així el vincle de la revetlla amb el teixit associatiu i la cultura popular manresana.
Una revetlla pensada per a totes les famílies
La Revetlla Infantil sense petards manté l'objectiu de garantir un entorn segur, accessible i respectuós per a tothom. Per aquest motiu, durant tota la celebració quedarà prohibit tirar petards a la plaça Major.
L'activitat està organitzada per l'Ajuntament de Manresa amb la col·laboració d'Imagina't i l'ADF Pla de Bages. El cartell d'aquesta 27a edició ha estat dissenyat per la il·lustradora manresana Sara Villarta Rodó.