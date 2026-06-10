El Servei d'Oncologia Radioteràpica de Manresa commemora una dècada d'activitat

La sala d'actes de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa ha acollit aquest dimecres l'acte commemoratiu dels deu anys de funcionament del Servei d'Oncologia Radioteràpica, un recurs assistencial que ha permès apropar tractaments altament especialitzats als pacients oncològics de la Catalunya Central. Professionals sanitaris, institucions i pacients han reivindicat el valor d'un servei que ha atès més de 5.500 persones i que s'ha consolidat com una peça clau del model sanitari territorial.
Una dècada apropant la radioteràpia a la Catalunya Central
El Servei d'Oncologia Radioteràpica de Manresa ha commemorat aquest dimecres els seus primers deu anys d'activitat amb un acte institucional celebrat a la sala d'actes de l'Hospital Sant Joan de Déu. El servei, fruit de la col·laboració entre Althaia i el Consorci Sanitari de Terrassa (CST), ha tractat des del 2016 més de 5.500 pacients oncològics procedents del Bages, Berguedà, Cerdanya, Moianès, Solsonès i l'Alta Segarra.
L'acte ha reunit representants del Departament de Salut, professionals sanitaris, responsables hospitalaris i pacients. Entre els assistents hi havia també representants dels hospitals de Berga i de la Cerdanya, centres que deriven pacients a Manresa per rebre tractaments de radioteràpia, així com Ramon Artigas, el primer pacient tractat al servei ara fa deu anys.
La creació del servei va representar un canvi important per a la Catalunya Central, ja que fins aleshores molts pacients s'havien de desplaçar diàriament a Barcelona o a l'àrea metropolitana per rebre tractaments de radioteràpia. Amb la posada en marxa de la unitat a Manresa, es va aconseguir apropar aquest recurs altament especialitzat a una població de referència de prop de 300.000 habitants.
Un model de col·laboració territorial
El Servei d'Oncologia Radioteràpica de Manresa neix de l'experiència acumulada pel Consorci Sanitari de Terrassa, que el 2013 va crear el servei a l'Hospital Universitari de Terrassa. Aquella unitat s'ha consolidat fins a disposar actualment de quatre acceleradors lineals i haver atès més de 15.000 pacients del Vallès Occidental.
A partir d'aquesta experiència, el CST i Althaia van impulsar l'extensió del servei a la Catalunya Central sota les directrius del Pla Oncològic de Catalunya i amb el suport del CatSalut i el Departament de Salut. El juny del 2016 es va dur a terme el primer tractament de radioteràpia a Manresa.
Durant l'acte, Alfredo García, director del Servei Català de la Salut; Manel Jovells, director general d'Althaia, i Ferran Garcia, director gerent del CST, han coincidit a destacar la importància d'un model basat en la cooperació entre institucions sanitàries i orientat a garantir l'equitat territorial.
Els responsables han reivindicat la necessitat que els serveis d'alta complexitat també estiguin presents fora de l'àrea metropolitana i han subratllat que la proximitat assistencial repercuteix directament en la qualitat de vida dels pacients i de les seves famílies.
Tecnologia avançada i especialització professional
Actualment, el servei disposa d'un accelerador lineal d'alta precisió per administrar tractaments de radioteràpia externa. La instal·lació incorpora tecnologies avançades com la radioteràpia modulada i la radioteràpia guiada per imatge, sistemes comparables als disponibles als grans hospitals de referència.
L'equip està integrat per metges especialistes en oncologia radioteràpica, radiofísics hospitalaris, tècnics en radioteràpia externa i dosimetria, professionals d'infermeria, auxiliars i personal administratiu.
Durant la commemoració, el doctor Josep Maria Borràs, director del Pla director d'Oncologia del Departament de Salut, ha ofert una ponència centrada en el present i el futur de la radioteràpia a Catalunya, situant el servei de Manresa dins l'estratègia territorial del sistema sanitari català.
Posteriorment, el doctor Josep Maria Solé, cap del Servei d'Oncologia Radioteràpica del CST, ha fet balanç d'aquests deu anys de funcionament i ha repassat les principals fites assistencials, tecnològiques i de recerca assolides durant aquesta dècada.
El testimoni dels pacients, un dels moments més emotius
Un dels moments centrals de la jornada ha estat la taula rodona titulada La veu dels protagonistes, moderada per Montserrat Domènech, cap del Servei d'Oncologia i subdirectora general d'Althaia. A la conversa hi han participat Òscar Bernadich, director assistencial de l'Hospital de Berga; Belén Figueroa, gestora de casos d'Oncologia de l'Hospital de Cerdanya; Ramon Artigas, primer pacient tractat al servei l'any 2016, i Ramon Besa, també pacient oncològic.
Els participants han explicat en primera persona què ha representat disposar d'un servei de radioteràpia a prop del domicili, evitant trajectes diaris llargs i físicament exigents en moments especialment delicats del tractament.
La taula rodona ha posat de manifest la dimensió humana del servei i l'impacte que ha tingut sobre milers de persones de la Catalunya Central durant els darrers deu anys. Tant professionals com pacients han coincidit a destacar que la proximitat no només facilita l'accés al tractament, sinó que també contribueix a reduir l'estrès físic i emocional associat a la malaltia.
Reconeixement als professionals i aposta de futur
La cloenda ha anat a càrrec de Marià Gàllego, president del Consorci Sanitari de Terrassa, i d'Antoni Josep Valentí, membre del patronat d'Althaia i regidor de Salut de l'Ajuntament de Manresa.
Durant les intervencions finals s'ha reconegut la feina dels professionals que han contribuït a consolidar el servei al llarg d'aquesta dècada i s'ha reafirmat el compromís de les institucions implicades amb una atenció oncològica "de qualitat, innovadora i propera".
L'acte també ha servit per reivindicar el treball en xarxa entre hospitals i institucions sanitàries, un model que tant Althaia com el CST consideren essencial per garantir un sistema de salut més equitatiu, sostenible i respectuós amb el medi ambient.
Els responsables sanitaris han destacat que evitar desplaçaments innecessaris a Barcelona no només millora la qualitat de vida dels pacients, sinó que també contribueix a reduir l'impacte ambiental associat a la mobilitat sanitària.
Deu anys després del primer tractament, el Servei d'Oncologia Radioteràpica de Manresa s'ha convertit en un recurs plenament consolidat dins la xarxa sanitària catalana i en una infraestructura clau per garantir l'accés equitatiu als tractaments oncològics especialitzats a la Catalunya Central.