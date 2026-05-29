Althaia presenta projectes d'innovació sanitària i social al Health Revolution Congress

La Unitat d'Innovació en Salut i Social d'Althaia ha participat aquesta setmana al Health Revolution Congress 2026, celebrat al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona, on ha presentat diversos projectes d'innovació orientats a millorar l'atenció sanitària i social. La institució bagenca ha pres part per quarta vegada en aquest esdeveniment de referència en salut digital a Europa, que ha reunit empreses, institucions, startups i professionals del sector.
Althaia ha disposat d'un espai propi dins del congrés des d'on ha mostrat diferents iniciatives desenvolupades conjuntament amb empreses, universitats i entitats del territori. L'objectiu ha estat compartir experiències, establir noves col·laboracions i donar a conèixer solucions tecnològiques aplicades a l'atenció de les persones.
Quioscos mèdics i bessons digitals
Entre els projectes presentats destaca el repte impulsat dins l'Open Innovation Challenge d'ACCIÓ, que planteja la creació de quioscos de suport al diagnòstic mèdic desenvolupats conjuntament amb UManresa. La iniciativa vol facilitar serveis de diagnòstic remot accessibles i integrats als sistemes sanitaris, especialment pensats per a zones rurals o amb dificultats d'accés als serveis mèdics.
També s'ha donat a conèixer el Projecte Bessó Digital, desenvolupat amb l'empresa Infiniti, que proposa una plataforma intel·ligent capaç de crear una representació dinàmica de cada persona a partir de dades clíniques, socials i funcionals. El sistema permet anticipar riscos, proposar intervencions personalitzades i millorar la coordinació assistencial.
Habitatges adaptats i lluita contra la soledat
Una altra de les iniciatives destacades és el Projecte d'Habitatge Modular, impulsat amb quatre municipis de la Vall del Carme, a l'Anoia. El projecte planteja habitatges modulars adaptats per a persones amb necessitats especials amb l'objectiu de potenciar l'autonomia personal i integrar l'habitatge dins els models d'atenció.
El congrés també ha servit per presentar l'assistent virtual Viu Sol, desenvolupat per l'empresa AIMA, orientat a prevenir la soledat no desitjada i detectar situacions de risc emocional, especialment entre col·lectius vulnerables.
Tecnologia aplicada a la rehabilitació
En l'àmbit de la rehabilitació, Althaia ha mostrat el nou producte Treemers Health, creat conjuntament amb Fusteria Puigdellívol. La solució permet fer seguiment telemàtic de processos de rehabilitació domiciliària a través de l'aplicació Rehub de Dycare.
El projecte és fruit de la col·laboració entre empreses del territori i els equips d'Innovació, Fisioteràpia i Teràpia Ocupacional del Servei de Rehabilitació d'Althaia, i vol contribuir tant a la millora de l'atenció sanitària com al desenvolupament tecnològic i econòmic local.
Innovació col·laborativa
Tots els projectes presentats formen part del model d'innovació d'Althaia, basat en la detecció de necessitats reals, el coneixement científic i el treball conjunt amb empreses, universitats, administracions i entitats com ACCIÓ o la Fundació TIC Salut i Social.
La institució defensa així una innovació orientada a avançar cap a una atenció més eficient, personalitzada i centrada en les persones.