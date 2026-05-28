28 de maig de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

Cultura i Mitjans

L'Institut Cardener tanca l'Afrikan Fest amb una jornada oberta a tot Sant Joan

Uns 180 alumnes han dinamitzat tallers, jocs i activitats per apropar la cultura africana des d'una mirada educativa, vivencial i en anglès

  • Sant Joan ha acollit el final de l'Afrikan Fest organitzat per l'Institut Cardener -

ARA A PORTADA

Publicat el 28 de maig de 2026 a les 17:16

Sant Joan de Vilatorrada ha viscut aquest dijous al matí la cloenda de l'Afrikan Fest, un projecte interdisciplinari impulsat per l'Institut Cardener que ha omplert el municipi de cultura, aprenentatge i descoberta al voltant de diferents països africans de parla anglesa.

La iniciativa ha comptat amb la participació d'uns 180 alumnes de 1r a 3r d'ESO, que durant la jornada han dinamitzat tallers, xerrades, jocs i activitats per apropar al públic infantil i adult la realitat de països com Ghana, Ruanda, Sud-àfrica i Nigèria des d'una mirada propera, positiva i vivencial.

Balls tradicionals, gastronomia i activitats culturals

La festa ha tingut un dels seus moments més destacats amb les actuacions de balls tradicionals de Ghana gràcies a la col·laboració de l'Associació de Ghana del Bages, que ha aportat ritme i emoció a una jornada oberta al conjunt de la població.

El projecte també ha comptat amb la implicació de les escoles de primària, l'escola bressol El Xiulet, el Centre de Recursos Pedagògics del Bages, la Casa Flors Sirera i diversos testimonis, artistes i col·laboradors que durant les darreres setmanes han participat explicant les realitats, cultures i oportunitats dels seus països d'origen.

Entre les activitats organitzades hi havia tastets gastronòmics, quizzes i trivials sobre curiositats africanes, jocs de memòria amb animals poc coneguts, exposicions de maquetes i treballs elaborats amb impressores 3D i talladora làser, així com instruments construïts pels mateixos alumnes al taller de tecnologia.

La biblioteca també s'implica en el projecte

Paral·lelament, la biblioteca municipal s'ha sumat a l'Afrikan Fest amb diferents activitats i recursos per apropar la cultura africana a tota la ciutadania. Durant aquests dies s'hi ha pogut visitar una exposició temàtica sobre Àfrica amb llibres i materials divulgatius, així com participar en un conta-contes infantil africà. També s'han organitzat tallers de polseres i joies de Ghana adreçats a infants, joves i adults, i una activitat per a nens i nenes de 6 a 12 anys centrada en la música afrobeat, la creació de polseres i el joc tradicional africà de l'Awalé.

Una experiència educativa i social

La jornada ha comptat amb la presència de l'alcalde i diferents regidors del municipi. Coincidint amb el mercat municipal, nombrosos veïns s'han apropat a conèixer les activitats i participar en aquesta experiència educativa i cultural.

A més, el projecte ha incorporat una vessant solidària amb una recollida de roba destinada a Ghana, reforçant el component cooperatiu i social de la iniciativa.

Amb aquesta cloenda, l'Afrikan Fest posa punt final a una experiència educativa que ha permès a l'alumnat de l'Institut Cardener aprendre anglès d'una manera creativa, competencial i vinculada a la realitat, alhora que ha contribuït a trencar estereotips i obrir noves finestres culturals a la comunitat educativa i al conjunt del municipi.

Escull Manresa com la teva font preferida de Google

Et pot interessar