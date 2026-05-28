L'Institut Cardener tanca l'Afrikan Fest amb una jornada oberta a tot Sant Joan

Sant Joan de Vilatorrada ha viscut aquest dijous al matí la cloenda de l'Afrikan Fest, un projecte interdisciplinari impulsat per l'Institut Cardener que ha omplert el municipi de cultura, aprenentatge i descoberta al voltant de diferents països africans de parla anglesa.
La iniciativa ha comptat amb la participació d'uns 180 alumnes de 1r a 3r d'ESO, que durant la jornada han dinamitzat tallers, xerrades, jocs i activitats per apropar al públic infantil i adult la realitat de països com Ghana, Ruanda, Sud-àfrica i Nigèria des d'una mirada propera, positiva i vivencial.
Balls tradicionals, gastronomia i activitats culturals
La festa ha tingut un dels seus moments més destacats amb les actuacions de balls tradicionals de Ghana gràcies a la col·laboració de l'Associació de Ghana del Bages, que ha aportat ritme i emoció a una jornada oberta al conjunt de la població.
El projecte també ha comptat amb la implicació de les escoles de primària, l'escola bressol El Xiulet, el Centre de Recursos Pedagògics del Bages, la Casa Flors Sirera i diversos testimonis, artistes i col·laboradors que durant les darreres setmanes han participat explicant les realitats, cultures i oportunitats dels seus països d'origen.
Entre les activitats organitzades hi havia tastets gastronòmics, quizzes i trivials sobre curiositats africanes, jocs de memòria amb animals poc coneguts, exposicions de maquetes i treballs elaborats amb impressores 3D i talladora làser, així com instruments construïts pels mateixos alumnes al taller de tecnologia.
La biblioteca també s'implica en el projecte
Paral·lelament, la biblioteca municipal s'ha sumat a l'Afrikan Fest amb diferents activitats i recursos per apropar la cultura africana a tota la ciutadania. Durant aquests dies s'hi ha pogut visitar una exposició temàtica sobre Àfrica amb llibres i materials divulgatius, així com participar en un conta-contes infantil africà. També s'han organitzat tallers de polseres i joies de Ghana adreçats a infants, joves i adults, i una activitat per a nens i nenes de 6 a 12 anys centrada en la música afrobeat, la creació de polseres i el joc tradicional africà de l'Awalé.
Una experiència educativa i social
La jornada ha comptat amb la presència de l'alcalde i diferents regidors del municipi. Coincidint amb el mercat municipal, nombrosos veïns s'han apropat a conèixer les activitats i participar en aquesta experiència educativa i cultural.
A més, el projecte ha incorporat una vessant solidària amb una recollida de roba destinada a Ghana, reforçant el component cooperatiu i social de la iniciativa.
Amb aquesta cloenda, l'Afrikan Fest posa punt final a una experiència educativa que ha permès a l'alumnat de l'Institut Cardener aprendre anglès d'una manera creativa, competencial i vinculada a la realitat, alhora que ha contribuït a trencar estereotips i obrir noves finestres culturals a la comunitat educativa i al conjunt del municipi.