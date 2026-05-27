El Galliner reuneix una seixantena de participants per preparar «El retaule del flautista»

La producció comunitària s'estrenarà el 13 de setembre al teatre Conservatori després d'un procés d'assajos durant l'estiu

  Sílvia Sanfeliu ha explicat als assistents el calendari de preparació d'«El retaule del flautista»

Publicat el 27 de maig de 2026 a les 15:34
L'escenari del teatre Conservatori de Manresa ha acollit dimarts al vespre una trobada amb una seixantena de persones interessades a participar en la producció comunitària d'El retaule del flautista, impulsada per El Galliner. El projecte seguirà el model de muntatge col·lectiu que l'entitat ja va dur a terme l'any 2024 amb La Santa Espina.

La iniciativa preveu preparar l'obra durant els mesos d'estiu per estrenar-la el diumenge 13 de setembre al teatre Conservatori, amb dues funcions programades.

Participants de Manresa i la comarca

A la convocatòria hi han participat persones vinculades a diferents grups teatrals de Manresa i la comarca, procedents de municipis com Sant Vicenç de Castellet, Sant Joan de Vilatorrada, Súria o Sant Fruitós de Bages. També s'hi han sumat persones sense experiència prèvia en el món teatral que volen participar per primera vegada en una producció escènica.

Primeres lectures a mitjans de juny

La dramaturga i membre d'El Galliner Sílvia Sanfeliu ha estat l'encarregada d'explicar el funcionament del projecte i el calendari previst, des de la primera lectura del text, programada per a mitjans de juny, fins a l'estrena de l'espectacle al setembre.

Les entrades per assistir a les representacions d'El retaule del flautista es posaran a la venda el dissabte 13 de juny.

