El barri de la Sagrada Família de Manresa celebra aquest cap de setmana les seves festes

El barri de la Sagrada Família de Manresa celebrarà aquest cap de setmana una nova edició de les seves festes amb un ampli programa d'activitats obertes al veïnat. Les propostes es repartiran entre divendres 29 i diumenge 31 de maig i inclouran cinema, música, gastronomia popular, espectacles, activitats esportives i cultura tradicional.
Divendres amb cinema i country
Les activitats començaran divendres 29 de maig amb la projecció de la pel·lícula El 47 a les 6 de la tarda. La jornada continuarà a 2/4 de 9 del vespre amb una sessió de country amb Araceli.
Dissabte amb mercat, espectacles i música
El dissabte 30 de maig arrencarà amb un mercat de segona mà, que es farà de les 10 del matí a les 2 del migdia. A 2/4 d'11 hi haurà un passacarrers amb xaranga pels carrers del barri. A les 2 del migdia se celebrarà una paella popular, per a la qual cal inscriure's prèviament.
La programació de tarda començarà a les 5 amb l'actuació de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages. A les 7 serà el torn de l'espectacle de Karla Show Drag.
La música continuarà a les 9 del vespre amb l'actuació de Zuckos Company i, posteriorment, DJ Garci oferirà una sessió de música disco.
Diumenge amb activitats populars i cultura tradicional
Les activitats de diumenge 31 de maig començaran a les 8 del matí amb una caminada popular amb sortida des de l'Associació de Veïns. A les 10 hi haurà activitats esportives amb petanca, bitlles catalanes i un partit de futbol a l'avinguda Francesc Macià. A la mateixa hora també es farà un torneig de ping-pong a la seu de l'Associació de Veïns, al carrer Penedès. A les 2 del migdia se celebrarà una fideuà popular, també amb inscripció prèvia.
La tarda continuarà a les 5 amb l'espectacle Festa Major, a càrrec de Som Actius. A 2/4 de 7 de la tarda actuarà l'Associació Sardanista Bon Rotllo, de Sant Joan de Vilatorrada.
La cloenda de les festes arribarà a les 8 del vespre amb una pernilada i una copa de cava. L'activitat serà gratuïta per als socis, però caldrà apuntar-s'hi prèviament.