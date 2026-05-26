Quatre nits de pel·lícula: el cinema a la fresca i en català pren els barris de Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha donat a conèixer la programació del cicle de Cinema a la fresca en català d'aquest estiu, que portarà quatre projeccions gratuïtes a diferents barris de la ciutat durant els mesos de juny i juliol.
La iniciativa oferirà cinema familiar, d'animació, acció i comèdia dramàtica als barris de Valldaura, la Carretera de Santpedor, Viladordis i la Font dels Capellans. La programació ha estat elaborada amb la col·laboració i prescripció del Cineclub Manresa i de The Atlàntida Picture Show.
Ratatouille obrirà el cicle a Valldaura
La primera projecció tindrà lloc el 5 de juny a la plaça 8 de Març, al barri de Valldaura, coincidint amb la festa major del barri. El públic hi podrà veure Ratatouille (2007), el film d'animació dirigit per Brad Bird sobre un ratolí que somia convertir-se en un gran xef.
La pel·lícula combina humor i gastronomia en la història d'un animal que intenta obrir-se camí als fogons d'un restaurant parisenc mentre afronta les exigències d'un crític gastronòmic.
Dinosaures i acció a la Carretera de Santpedor
El 25 de juny, la plaça d'Assumpció Golobart acollirà la projecció de Jurassic World (2015), dirigida per Colin Trevorrow. La pel·lícula recupera l'univers dels dinosaures amb noves espècies modificades genèticament que acabaran escapant del parc on són exhibides, desencadenant una situació de perill.
Casa en flames arribarà a Viladordis
El pati del Casal de Viladordis es convertirà el 4 de juliol en una sala de cinema a l'aire lliure amb la projecció de Casa en flames (2024), dirigida per Dani de la Orden.
La comèdia dramàtica gira entorn d'una família que es reuneix en una casa de Cadaqués per passar-hi un cap de setmana que acabarà fent aflorar tensions, secrets i conflictes personals. La pel·lícula ha estat una de les produccions catalanes amb més èxit dels darrers anys.
Spider-Man tancarà el cicle a la Font dels Capellans
La darrera sessió serà el 23 de juliol a la plaça de la Pau, a la Font dels Capellans, amb Spider-Man. Un nou univers (2018), dirigida per Bob Persichetti, Peter Ramsey i Rodney Rothman.
El film segueix les aventures de Miles Morales, un jove que es converteix en el nou Spider-Man i que haurà d'unir forces amb altres versions del personatge provinents de diferents universos per salvar el món.
Cultura gratuïta i en català als espais públics
Les projeccions de Jurassic World, Casa en flames i Spider-Man. Un nou univers s'emmarquen dins les festes majors dels barris on es projectaran.
Cinema a la fresca en català forma part del projecte municipal Al carrer!, que té com a objectiu dinamitzar els espais públics i oferir alternatives culturals i d'oci gratuïtes i en català per a tota la ciutadania. Totes les sessions seran d'accés lliure.