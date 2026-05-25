Castellbell i el Vilar aplega 700 persones a la Trobada Gegantera Bages-Berguedà

Castellbell i el Vilar ha estat aquest cap de setmana l'epicentre de la cultura popular del Bages i el Berguedà amb la celebració de la 26a Trobada Gegantera Bages-Berguedà, que ha reunit més de 700 persones i 23 colles geganteres. La festa també ha coincidit amb el 30è aniversari dels gegants Pepet i Roseta, que han rebut la capitalitat gegantera del Bages-Berguedà per al pròxim any.
La trobada ha omplert els carrers del municipi de música, cercaviles i imatgeria festiva en una edició que també ha servit per anunciar que Manresa serà la ciutat amfitriona de la trobada l'any vinent.
Una setantena de figures a la plantada gegantera
El moment central de la jornada de diumenge s'ha viscut al migdia amb la plantada de gegants al camp de futbol de Castellbell i el Vilar, on s'han reunit una setantena de figures. Hi han participat colles de Fonollosa, Manresa, Mura, Marganell, Monistrol de Montserrat, Santa Maria d'Oló, Santpedor, Navarcles, Puig-reig, Sant Fruitós de Bages, Súria, el Pont de Vilomara i Rocafort, Artés, Montmajor, Callús, Balsareny, Sallent, Sant Joan de Vilatorrada i l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya, entre d'altres.
La trobada ha reafirmat el pes de la cultura gegantera al territori i el paper de Castellbell i el Vilar com a municipi actiu en la promoció de les tradicions populars.
El 30è aniversari dels gegants Pepet i Roseta
Els actes commemoratius del 30è aniversari dels gegants Pepet i Roseta s'han desenvolupat durant tot el cap de setmana. El Casino Burés ha acollit una exposició amb figures de la imatgeria popular del territori, mentre que dissabte es va celebrar una cercavila, un sopar popular i una festa musical amb el DJ X3NON al pati de l'escola Jaume Balmes.
L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha agraït la implicació del voluntariat, de la Colla de Gegants del municipi, de Protecció Civil, de la Fundació Joviat i del personal municipal per fer possible una celebració que ha tornat a demostrar la força de la cultura popular al territori.