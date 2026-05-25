Bernat Gimeno presentarà dijous a Manresa el thriller polític «Set de poder»

El periodista i director de comunicació de La Xarxa, Bernat Gimeno, presentarà aquest dijous 28 de maig a Manresa la seva primera novel·la, Set de poder. L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Espai Òmnium, en una conversa amb la periodista Aina Font.
La novel·la, publicada recentment per Rosa dels Vents, és un thriller polític ambientat en unes eleccions al Parlament de Catalunya, on una formació d'extrema dreta independentista esdevé clau per a la governabilitat. La trama segueix les investigacions d'un jove periodista i les intrigues internes dels partits polítics, en una història marcada per la corrupció, les lluites de poder i les traïcions.
Nascut a Breda l'any 1987, Gimeno és periodista i té un màster en màrqueting i comunicació política. Al llarg de la seva trajectòria ha treballat en mitjans de comunicació, en consultoria de comunicació i com a responsable de comunicació en departaments de la Generalitat, abans d'assumir la direcció de comunicació de La Xarxa.
La presentació a Manresa permetrà conversar sobre els vincles entre política, periodisme i ficció, en una obra que ha despertat interès per la seva mirada sobre els mecanismes del poder i l'auge dels discursos extremistes en el panorama polític català.