La Ludwig Band encapçalarà la programació musical de la Festa Major d'Artés

L'Ajuntament d'Artés ha avançat part de la programació musical de la Festa Major 2026, que se celebrarà del 4 al 7 de setembre amb una oferta que combinarà grups consolidats de l'escena catalana, talent local i propostes festives per a tots els públics. El gran reclam serà l'actuació de La Ludwig Band, que actuarà divendres en el que serà un dels plats forts de la celebració.
La banda catalana arribarà a Artés amb el seu nou treball discogràfic, el més extens de la seva trajectòria, i amb l'aval de diversos reconeixements com el Premi Enderrock al millor disc de pop-rock del 2023 per Gràcies per venir. El grup és conegut per les seves lletres satíriques i el seu estil singular dins del panorama musical català.
Quatre nits de música i festa
La primera nit de Festa Major també inclourà una sessió de DJ i l'actuació de La Trup Duet, formació bagenca integrada per Glòria Tàpia i Alexis Cabrillana, que oferirà versions acústiques en format íntim.
La programació continuarà dissabte amb el Frikibingo, una proposta participativa i festiva, seguida del concert d'El Baile de Fin de Curso, grup conegut per reinterpretar grans èxits musicals amb estil propi. La nit també comptarà amb l'actuació de Cafè Trio, formació amb més de vint anys de trajectòria vinculada al món del ball i la música en directe, abans de la sessió final del DJ Álvaro.
Talent local i grups emergents
Diumenge serà el torn del grup local SDP, que fusiona pop urbà, electrònica, trap, reggaeton i rock en català i que s'ha consolidat com una de les bandes emergents del país amb treballs com Mode Avió.
La mateixa nit també actuarà Les Que FaltaBand, una formació integrada exclusivament per dones que aposta per un directe reivindicatiu, festiu i carregat d'energia, convertint-se en una de les propostes més destacades dels darrers anys en festes majors i festivals.
Havaneres per tancar la Festa Major
La programació musical es tancarà dilluns 7 de setembre amb l'actuació del grup d'havaneres Els Pescadors de l'Escala, una formació històrica amb més de seixanta anys de trajectòria.
A banda dels concerts, la Festa Major d'Artés també inclourà activitats infantils, inflables, cultura popular, propostes esportives i altres actes que l'Ajuntament donarà a conèixer pròximament.