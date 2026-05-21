Prop de 300 infants participaran diumenge al projecte ReXics del Kursaal

Un total de 288 infants de 2 anys procedents de vint escoles bressol i llars d'infants de la Catalunya Central participaran aquest diumenge, 24 de maig, en una nova edició del projecte ReXics, impulsat pel Servei Educatiu del Kursaal de Manresa. L'activitat arribarà enguany a la seva setzena edició amb dues funcions de l'espectacle ReBuffa!, programades a les 10 i a les 12 del migdia.
Un espectacle participatiu per als més petits
ReBuffa! és una proposta creada específicament per al projecte ReXics que permet als infants viure l'espectacle des de dalt de l'escenari, molt a prop dels músics i dels intèrprets. El muntatge compta amb guió i proposta pedagògica d'Anna Vega i Marta Canellas, pedagogues musicals especialitzades en música per a nadons.
L'espectacle explica les aventures del Nap Buf, un follet curiós i entremaliat que convida els infants a descobrir la màgia del bosc a través de la música, el moviment i les petites sorpreses. A escena hi participaran els músics Marta Canellas, Anna Vega, Xavi Jo i Marisa Badia, juntament amb la ballarina Laura Bataller.
Com a novetat d'aquesta edició, una càmera de seguiment permetrà al públic observar en directe les reaccions dels infants mentre participen en la proposta escènica.
Formació prèvia i participació de centres de tot el territori
Per preparar l'activitat, les mestres dels centres participants han rebut una sessió de formació amb orientacions pedagògiques per treballar prèviament les peces musicals amb els infants.
A la sessió de les 10 del matí hi participaran les escoles bressol Estel d'Avinyó, La Salle de Manresa, El Cuc Verd de Monistrol de Montserrat, Vedruna Sant Josep de Navàs, l'Escola de Rellinars, Vedruna de Sallent, Paidos de Sant Fruitós de Bages, El Xiulet de Sant Joan de Vilatorrada, Els Barrufets de Sant Jordi de Cercs i El Cuc de Santa Maria d'Oló.
A les 12 del migdia serà el torn dels centres FEDAC Xarxa de Berga, Les Baldufes de Cabrianes, El Tren Blau de Calders, Rexics de Canet de Fals, Aliret de Cardona, El Niu de Casserres, L'Espill i Upetita de Manresa, Pia de Moià i Els Gallarets de Santpedor.
Funció familiar a la tarda
A banda de les sessions destinades a les llars d'infants, el Kursaal també oferirà una funció familiar de ReBuffa! diumenge a 2/4 de 6 de la tarda, inclosa dins la programació d'Imagina't.
Les entrades per a les funcions matinals tenen un preu de 8 euros, mentre que les de la sessió familiar de tarda costen 12 euros. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i al web del teatre.