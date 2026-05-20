Fonollosa converteix l'«Au maria!» en símbol d'identitat amb nou marxandatge

Fonollosa ha presentat una nova línia de marxandatge inspirada en l'expressió Au maria!, una de les frases més característiques del parlar popular del municipi. La iniciativa inclou samarretes, bosses, llibretes i adhesius amb l'objectiu de preservar i reivindicar aquesta expressió com a patrimoni cultural immaterial.
La col·lecció, dissenyada per la creadora gràfica manresana Paula Terra, es donarà a conèixer oficialment aquest dissabte 23 de maig en un acte a la plaça 1 d'Octubre de Fonollosa.
La presentació començarà a 2/4 d'11 del matí i inclourà una xocolatada popular a càrrec del Forn de Fonollosa, música ambient, un photocall temàtic i la descoberta dels nous productes.
Una expressió arrelada al municipi
Segons explica l'Ajuntament, l'Au maria! és molt més que una expressió col·loquial i forma part de la identitat lingüística i emocional del poble.
Tot i que originàriament prové d'una salutació tradicional utilitzada en entrar a les cases, a Fonollosa ha evolucionat fins a convertir-se en una exclamació "emocionalment polivalent". Depenent del context i de l'entonació, pot expressar sorpresa, admiració, alegria, preocupació o desolació.
L'expressió continua plenament viva i transversal entre les diferents generacions del municipi, i fins i tot compta amb variants més emfàtiques com Au Maria Puríssima! o Au Maria Puríssima de la Vera Creu!.
Tradició i modernitat
La campanya aposta per traslladar aquesta expressió popular a productes d'estètica contemporània perquè tant els veïns com els visitants puguin "lluir" l'orgull de pertinença als diferents nuclis del municipi.
Des del consistori remarquen que "l'Au maria! és la nostra marca de presentació, el que ens fa sentir de Fonollosa quan som fora de casa" i asseguren que la iniciativa vol convertir aquesta expressió en "un motiu d'orgull per a totes les generacions".